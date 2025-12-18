3.68 BYN
Делегаты ВНС Виталий Невера и Дмитрий Бегтяшкин - гости выездной студии во Дворце Республики
Гости выездной студии во Дворце Республики - делегаты VII Всебелорусского народного собрания: председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера и директор средней школы № 130 города Минска Дмитрий Бегтяшкин.
Виталий Невера отметил, что в 2025 году белорусы активно включились в работу по наведению порядка в стране. Что сделано самое главное за это время?
"Конечно, белорусы активно включились в работу по наведению порядка в своей любимой стране. В работе же Госкомимущества я хотел бы выделить два блока, по которым мы работаем. Первый - это вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот. Составлен соответствующий план до 2030 года. Уже в текущем году работа, проводимая Госкомимуществом, Министерством сельского хозяйства, Министерством лесного хозяйства в плотном взаимодействии с местными органами власти, позволила вовлечь в хозоборот более 7 тыс. га сельхозугодий, а также более 21 тыс. га земель лесного фонда", - привел цифры председатель Государственного комитета по имуществу.
Второй блок - это всем известные пустующие дома, отметил Виталий Невера.
"Это белорусское ноу-хау. Ни у одной страны подобной практики нет. Вместе с тем проводимая работа уже позволила только в текущем году вовлечь в хозяйственный оборот более 5 тыс. домов и более 1 тыс. га земель", - рассказал гость выездной студии.
Виталий Невера подчеркнул, что для Республики Беларусь все вот эти вещи, фундаментальные задачи, поставленные главой государства, являются очень важными. Потому что для страны, которая не обладает огромными сырьевыми ресурсами, земля - это наше основное богатство, и она готова и может при правильном, бережном и разумном хозяйственном подходе генерировать национальное богатство (подробности в видео).