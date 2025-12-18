Делегаты ВНС Виталий Невера и Дмитрий Бегтяшкин - гости выездной студии во Дворце Республики

Гости выездной студии во Дворце Республики - делегаты VII Всебелорусского народного собрания: председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера и директор средней школы № 130 города Минска Дмитрий Бегтяшкин.

Виталий Невера отметил, что в 2025 году белорусы активно включились в работу по наведению порядка в стране. Что сделано самое главное за это время?

"Конечно, белорусы активно включились в работу по наведению порядка в своей любимой стране. В работе же Госкомимущества я хотел бы выделить два блока, по которым мы работаем. Первый - это вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот. Составлен соответствующий план до 2030 года. Уже в текущем году работа, проводимая Госкомимуществом, Министерством сельского хозяйства, Министерством лесного хозяйства в плотном взаимодействии с местными органами власти, позволила вовлечь в хозоборот более 7 тыс. га сельхозугодий, а также более 21 тыс. га земель лесного фонда", - привел цифры председатель Государственного комитета по имуществу.

Второй блок - это всем известные пустующие дома, отметил Виталий Невера.

"Это белорусское ноу-хау. Ни у одной страны подобной практики нет. Вместе с тем проводимая работа уже позволила только в текущем году вовлечь в хозяйственный оборот более 5 тыс. домов и более 1 тыс. га земель", - рассказал гость выездной студии.