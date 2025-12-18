Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Делегаты второго заседания VII ВНС от Могилевской области отправились в Минск

Могилевскую область на Всебелорусском народном собрании представят полторы сотни участников. Это - делегаты от каждого района. Предстоящее заседание посвящено большому количеству вопросов: от экономики, которая является локомотивом для всех сфер, до решения демографических вопросов и важности сохранения исторической правды. В разработке важного документа примут участие те, кто знает, что нужно регионам.

Дмитрий Мудрогелов, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Могилевского райисполкома

"Много предприятий, которые по 10-15 рабочих мест создают, но, тем не менее, для небольших населенных пунктов это тоже очень важно. Поэтому, конечно, вот эти векторы развития сегодня для нас в приоритете. Как говорит глава государства, не единожды он это говорил: будет экономика - будет все".

Янина Малахова, делегат VII Всебелорусского народного собрания, ведущий специалист по работе с молодежью и связям с общественностью ОАО "Лента"

"Повышение престижа рабочих профессий и повышение закрепляемости молодых специалистов, развитие института белорусской семьи, и, конечно же, поддержка наших промышленных предприятий, внедрение инновационных технологий, науки - все это создаст необходимые условия для развития труда, укрепит наш мир, безопасность и стабильность в нашей стране".

