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День белорусской письменности 6-7 сентября пройдет в Лиде
Главные темы XXXII Дня белорусской письменности - 80-летие Победы советского народа против нацизма и 500-летие со дня первой публикации книги на белорусских землях - "Апостола" Франциска Скорины.
В 2025 году столицей Дня белорусской письменности объявлена Лида. Райцентр примет праздник 6 и 7 сентября. В субботу состоится торжественная церемония открытия. На ней же станут известны триумфаторы Национальной литературной премии.
Традиционно в столице Дня белорусской письменности оставят и арт-весточку. Недалеко от Лидского замка приземлится на гранитную книгу "Верабейка". Прочитать сочинение советского поэта Валентина Тавлая смогут и люди с нарушением зрения. Оценить обновленную книжную полку Беларуси можно будет на фестивале "Книга и пресса", в этот раз он объединит 7 павильонов.