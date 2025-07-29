День белорусской письменности 6-7 сентября пройдет в Лиде

В 2025 году столицей Дня белорусской письменности объявлена Лида. Райцентр примет праздник 6 и 7 сентября. В субботу состоится торжественная церемония открытия. На ней же станут известны триумфаторы Национальной литературной премии.

Традиционно в столице Дня белорусской письменности оставят и арт-весточку. Недалеко от Лидского замка приземлится на гранитную книгу "Верабейка". Прочитать сочинение советского поэта Валентина Тавлая смогут и люди с нарушением зрения. Оценить обновленную книжную полку Беларуси можно будет на фестивале "Книга и пресса", в этот раз он объединит 7 павильонов.