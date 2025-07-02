День Независимости: программа 3 Июля будет насыщена мероприятиями. Знакомим с праздничной навигацией

Беларусь в преддверии важнейшего государственного праздника - Дня Независимости. Программа 3 Июля насыщена мероприятиями. По традиции по всей стране состоятся церемонии возложения цветов и венков к мемориалам и монументам (белорусы отдадут дань памяти нашим защитникам).



Праздничный день будет насыщен выставками, концертами и, разумеется, народными гуляниями. Их только в столице почти 20 видов - 18 мест, подготовленных и оформленных в единой стилистике.

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Самая вместительная и разнообразная площадка по традиции будет на набережной Свислочи у Дворца спорта. С 12:00 до 23:00 сюда приведут мелодичные "Магистрали нашей независимости". Более 2 тыс. артистов воссоздадут 10 эпизодов белорусской истории.

Центральным событием в столице станет гала-концерт "Сильны - в единстве, едины - в песне" на сцене у обелиска "Минск - город-герой". Праздничная программа стартует в 21:00 и продлится до полуночи.

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Новой площадкой для яркого праздника станет Национальная библиотека. Большой молодежный фестиваль соберет меломанов. Хедлайнерами вечера будут исполнители современной патриотической песни. Три часа качественной музыки от белорусских артистов.

Минские парки, улицы и проспекты утопают в цветах, музыке и праздничной атмосфере. Артисты проводят генеральные прогоны, а на главных сценах завершают последние штрихи светомузыкального оформления. Урбанистические пейзажи с вдохновляющим декором напоминают о героях мира и достижениях независимой Родины.

Это символ всеобщей неугасаемой памяти и фундамент нашей суверенной страны. Беларусь в предвкушении важнейшего праздника - Дня Независимости. Только в Минске афиша насчитывает более 150 мероприятий: от патриотических акций и спортивных стартов до концертов и зрелищного фейерверка.

Пока артисты и камерный состав театра эстрадной песни "Сябрынка" оттачивают сценическое мастерство и мелодичные номера, коллектив, насчитывающий почти сотню человек, в День Независимости наполнит праздничные площадки столицы звонкими голосами.

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Татьяна Трухан, художественный руководитель театра эстрадной песни "Сябрынка": "У нас в коллективе есть негласное правило: до 3 Июля никто не уходит в отпуск, потому что для нас очень важно и почетно участвовать именно в этом празднике, выступать максимально полным составом. В этом году Дворец спорта, конечно, удивил своей оригинальностью. Уважаемые зрители, приходите на этот концерт, будет действительно интересно. В этот день прозвучат самые разные песни, прозвучат песни патриотической тематики. Конечно, мы вспомним о 80-летии Великой Победы, о детстве, о том, какая красивая у нас республика".

Праздничные гулянья развернутся с размахом в центре города, а в каждом районе столицы подготовлена своя атмосферная программа. На выбор 18 площадок: "Чижовка-Арена", Лошицкий усадебно-парковый комплекс, сквер Яблоневый, бульвар Мулявина. Все они станут точками притяжения с насыщенной программой до 19:00.

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Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома: "Новой площадкой, которую организует город, станет пространство у Национальной библиотеки. Она будет работать с 21:00 до 23:00 и превратится в большой молодежный фестиваль патриотических песен".

Самая вместительная и щедрая локация для большого праздника - набережная Свислочи у Дворца спорта. "Магистрали нашей независимости" объединят более 2 тыс. артистов. Они воссоздадут 10 эпизодов, переплетая аутентику и современность, героическое прошлое и мирное настоящее. Погрузиться в эту атмосферу можно будет с 12:00 до 23:00.

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Наталья Русецкая, главный режиссер ГУ "Минскконцерт": "Концепция глубокая - код независимости, код нации. Мы раскрываем всю нашу концепцию через творческое наполнение программы. Все начинается с площади истории, затем следует площадь народной культуры, а после - площадь Победы".

Центральным событием в столице станет гала-концерт "Сильны в единстве, едины в песне" на мобильной сцене у подножия обелиска "Минск - город-герой". Финальным аккордом Дня Независимости станет акция "Споем гимн вместе".

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