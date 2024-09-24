День образования комсомола отмечают в Беларуси

24 сентября в Беларуси отмечают образование комсомола. В этот день в 1920 году начал работу I Всебелорусский съезд КСМБ. Он принял решение об отделении комсомольских организаций Литвы, где власть захватила буржуазия, а также объединил городские и уездные организации. Комсомольцы помогали фронту, восстанавливали разрушенные хозяйства, участвовали во всесоюзных стройках и освоении целинных земель, а также ставили спортивные рекорды.