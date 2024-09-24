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День образования комсомола отмечают в Беларуси
24 сентября в Беларуси отмечают образование комсомола. В этот день в 1920 году начал работу I Всебелорусский съезд КСМБ. Он принял решение об отделении комсомольских организаций Литвы, где власть захватила буржуазия, а также объединил городские и уездные организации. Комсомольцы помогали фронту, восстанавливали разрушенные хозяйства, участвовали во всесоюзных стройках и освоении целинных земель, а также ставили спортивные рекорды.
Продолжает историю комсомола страны Белорусский республиканский союз молодежи. Он объединяет молодых людей и создает условия для их реализации в разных сферах. В основе движения - патриотизм, трудолюбие, преемственность поколений.
Сегодня Белорусский республиканский союз молодежи объединяет свыше 400 тысяч юношей и девушек.
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