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День открытых дверей. Полоцкие пограничники показали школьникам, что ждет нарушителей
Белорусы хотят жить и растить детей в безопасности. И начинается она с границы, с первых рубежей. В честь праздника полоцкие пограничники организовали для молодежи день открытых дверей.
Самая северная погранзастава Беларуси "Совейки". В ее зоне ответственности почти 50-километровый отрезок границы с Латвией. И в будни, и в праздники пограничники несут службу, чтобы белорусы были в безопасности.
И сегодня, в День Конституции, погранзастава открыла двери для школьников Верхнедвинского района. В их числе и воспитанники клуба "Юные друзья пограничников". В торжественной обстановке из рук председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко они получили свой главный документ - паспорт.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: "Конституция стоит на страже нашей государственности, нашего суверенитета, нашей независимости, сохраняет историческую память, через многовековую историю мы пронесли идею наших предков - создание суверенного независимого государства, каким является сегодня Республика Беларусь".
Для школьников организовали экскурсию по заставе. На плацу развернулась выставка техники и образцов вооружения, а также технических средств пограничного контроля. Кинологи продемонстрировали, что умеют их подопечные - немецкие овчарки.
Александр Сытов, начальник пограничной заставы "Совейки": "Стоят задачи по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь, пограничной безопасности, обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они в любое время могли спокойно воспитывать своих детей, ходить в школы, заниматься своими делами. На нашей заставе службы проходят ребята из Витебской, Минской области. В последующем очень многие изъявляют желание остаться в органах пограничной службы на контракт".
Один из самых зрелищных моментов - показательные выступления маневренной группы. В кратчайший срок спецподразделение готово прибыть на границу для пресечения противоправных действий. Сегодня продемонстрировали, что ждет нарушителей.
Антон Логис, инспектор пограничной заставы "Совейки": "Это большая школа для всех нас. Большая ответственность лежит на каждом военнослужащем. Каждый из нас несет службу ответственно. Каждый пограничник - это патриот своей страны".
Вот такую насыщенную программу для школьников сегодня - в День Конституции - организовали пограничники. Получился настоящий урок мужества и патриотизма. Белорусской молодежи точно есть с кого брать пример.