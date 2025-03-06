День открытых дверей. Полоцкие пограничники показали школьникам, что ждет нарушителей

Белорусы хотят жить и растить детей в безопасности. И начинается она с границы, с первых рубежей. В честь праздника полоцкие пограничники организовали для молодежи день открытых дверей.

Самая северная погранзастава Беларуси "Совейки". В ее зоне ответственности почти 50-километровый отрезок границы с Латвией. И в будни, и в праздники пограничники несут службу, чтобы белорусы были в безопасности.

И сегодня, в День Конституции, погранзастава открыла двери для школьников Верхнедвинского района. В их числе и воспитанники клуба "Юные друзья пограничников". В торжественной обстановке из рук председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко они получили свой главный документ - паспорт.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: "Конституция стоит на страже нашей государственности, нашего суверенитета, нашей независимости, сохраняет историческую память, через многовековую историю мы пронесли идею наших предков - создание суверенного независимого государства, каким является сегодня Республика Беларусь".

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Для школьников организовали экскурсию по заставе. На плацу развернулась выставка техники и образцов вооружения, а также технических средств пограничного контроля. Кинологи продемонстрировали, что умеют их подопечные - немецкие овчарки.

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Александр Сытов, начальник пограничной заставы "Совейки": "Стоят задачи по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь, пограничной безопасности, обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они в любое время могли спокойно воспитывать своих детей, ходить в школы, заниматься своими делами. На нашей заставе службы проходят ребята из Витебской, Минской области. В последующем очень многие изъявляют желание остаться в органах пограничной службы на контракт".

Один из самых зрелищных моментов - показательные выступления маневренной группы. В кратчайший срок спецподразделение готово прибыть на границу для пресечения противоправных действий. Сегодня продемонстрировали, что ждет нарушителей.

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Антон Логис, инспектор пограничной заставы "Совейки": "Это большая школа для всех нас. Большая ответственность лежит на каждом военнослужащем. Каждый из нас несет службу ответственно. Каждый пограничник - это патриот своей страны".