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День Победы. История и хронология празднования памятной даты
История празднования Дня Победы 9 мая напрямую связана с событиями, которые разворачивались в этот день в пригороде Берлина: когда Германия подписала Акт о безоговорочной капитуляции своих вооруженных сил, признав поражение и сложив оружие. Для Европы эти события пришлись на 8-е число. Все дело в разнице часовых поясов.
Вообще в истории празднования Дня Победы не все так однозначно, как выглядит сегодня. Например, для Беларуси первым после Победы был парад партизан, где нашлось место и нацистским орденам.
Каким ликующим был этот голос, что сообщил о долгожданной Победе! Когда привычное за годы войны начало включения "От Советского Информбюро" и " Граждане и гражданки!" сменились "Приказом Верховного главнокомандующего"
Екатерина Терешкова, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
"Люди встретили это с ликованием, они начали выходить на улицы, обниматься, поздравлять друг друга. Мы знаем благодаря газетам того времени, что уже к утру 9 мая люди заполонили практически все улицы".
9 Мая в 1945-м в Советском Союзе был объявлен Днем Победы над Германией. Для Европы эта дата сместилась на 8 число. Все дело в разнице часового пояса.
Факт
Во время подписания Акта о капитуляции в Берлине на часах было 22:43, в Советском Союзе - плюс два часа.
Всего через несколько дней в Москве было принято решение провести Парад Победы. Дата назначена на 24 июня. К этому времени на Родину должны были вернуться и успеть подготовиться все военнослужащие. Фронтовики шутили, что легче несколько раз сходить через линию фронта, чем научиться чеканить 120 шагов в минуту.
"В параде приняло участие более 35 тысяч военных: 24 маршала, 249 генералов, более 2 тысяч офицеров, более 30 тысяч сержантов и рядовых, почти 1,5 тысячи военных музыкантов и около двух тысяч военной техники", - такие цифры привела Екатерина Терешкова.
Это первый такого размаха Парад Победы Советского Союза над Германией. Скромнее - почти годом ранее - состоялся в Минске. Это было шествие партизан. В Беларуси в войну их было 350 тысяч.
Елизавета Марачковская, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
"Всего лишь спустя 5 дней после разгрома гитлеровской группировки в Минском котле 16 июля 1944-го в Минске был проведен партизанский парад - большое мероприятие - 31 партизанская бригада плюс два отдельных отряда, больше 30 тысяч участников. Уникальный момент этого парада - в нем принимал участие козлик - участник одного из партизанских отрядов по прозвищу Малыш, он прошествовал, обвешанный нацистскими орденами".
Для Советского Союза и Германии точка в противостоянии была поставлена 9 мая. В Европе же война продолжалась еще несколько дней: в Чехословакии с 5 по 11 мая проходила Пражская операция, а в Югославии война закончилась только 15 мая. Советский Союз освобождал и Австрию, и Норвегию. О чем многие сегодня так усердно пытаются забыть.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"А делается это только для одного - чтобы умалить роль и значение наших предков в той великой битве абсолютного добра над абсолютным злом, чтобы перечеркнуть их подвиг и роль в освобождении всей Европы от коричневой чумы. Мне хочется вспомнить слова Жукова: "Мы их освободили, и они никогда нам этого не простят".
Германия же после подписания капитуляции практически вся находилась в руинах, в том числе и Берлин, больше 3 млн немцев оставались без продовольствия. Тогда советское правительство позаботилось о том, чтобы накормить людей. Не жест доброй воли, а простые гуманные мотивы. Ведь наши люди на себе прочувствовали, что такое голод и разруха. Поэтому и сегодня просят внуков лишь об одном - помнить историю и защищать свою Родину.