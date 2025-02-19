День скорби: 82 года назад фашисты уничтожили за день 9 населенных пунктов в Слуцком районе

Скорбный день в истории Слутчины. 82 года назад, 23 февраля 1943 года, нацистские палачи за день уничтожили сразу 9 населенных пунктов современного Слуцкого района. Каратели расстреляли и сожгли порядка 1 300 человек - стариков, женщин и детей. Одна из деревень этого огненного марша - Адамово. В сарае на окраине деревни заживо сгорели 220 человек. Деревню превратили в выжженное поле. Эта была месть нацистов за партизанские операции.

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Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук:

"Все их операции по уничтожению партизанского движения сводились к чему: они старались уничтожить экономическую базу - вывозили сельхозпродукцию, скот, лошадей, уничтожали экономическую базу и людскую базу партизанского движения. Это две составные части практически всех карательных операций, которые проводились на территории Беларуси".

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Святослав Кулинок, замдиректора Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук:

"В документах это напрямую прописывается - зачистить территорию полностью. Все, что связано с партизанским движением и с теми, кто сочувствует. Причем никакого расследования не проводилось на предмет участия того или иного человека или на предмет сочувствия той или иной деревни партизанам. Находится в партизанской зоне - автоматически должна быть уничтожена".