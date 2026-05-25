Денег нет, цветов тоже - как предприниматели остались без тюльпанов к 8 Марта и кто в этом виноват

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7904cf1-ca25-4dbc-b44b-ac3e5d4d9dfc/conversions/e2d06855-4be1-420d-816d-48f450e8b5b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7904cf1-ca25-4dbc-b44b-ac3e5d4d9dfc/conversions/e2d06855-4be1-420d-816d-48f450e8b5b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7904cf1-ca25-4dbc-b44b-ac3e5d4d9dfc/conversions/e2d06855-4be1-420d-816d-48f450e8b5b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7904cf1-ca25-4dbc-b44b-ac3e5d4d9dfc/conversions/e2d06855-4be1-420d-816d-48f450e8b5b6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Есть истории, которые начинаются с красивых обещаний и заканчиваются в кабинете у следователя. В центре внимания ситуация с поставками луковиц тюльпанов. Десятки людей со всех регионов страны предоплату внесли, но луковиц так и не увидели. Одни подсчитывают убытки, другим пришлось менять планы на сезон. Третьи просто ждут разбирательства или возврата средств. Суть претензий в одном недобросовестном поставщике, который деньги взял, но товар так и не поставил.

"Уважаемый Александр Григорьевич, к вам обращаются граждане Республики Беларусь, которые уже долгое время не могут добиться расследования очевидных фактов, потому что нам везде отказывают. Мы просим вашего вмешательства и личного контроля", - обратилась к Президенту от лица "Тюльпановых дольщиков" преприниматель (г. Витебск) Анастасия Калиянц.

Куда же все-таки испарились сотни тысяч евро? Как луковицы тюльпанов оказались на бархатном сезоне в Турции? И сколько лайков и комментариев набрали обращения к Президенту, после которых все стало не так однозначно? Разобрались в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко".

В Пинске двое предпринимателей решили немножко заработать перед цветочным сезоном. Один договаривался с поставщиком, другой же набирал клиентскую базу через социальные сети. В конечном итоге людям обещали, что тюльпаны поставят прямо из Голландии. Однако из-за санкций бизнесменам пришлось искать пути решения через молдавского поставщика. Дни шли, люди продолжали нести деньги, как наличкой под расписку, так и перечислять деньги на счет. Однако в установленный день ни луковиц, ни денег никто не обнаружил. Деньги остались в Молдове, а луковицы, в общем-то, неизвестно где.

Денег нет, цветов тоже - как предприниматели остались без тюльпанов к 8 Марта и кто в этом виноват news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e3b16c6-2d10-4092-8c16-b1adee3230a9/conversions/c2c950d7-6cdf-4142-8dbf-66ce8c303684-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e3b16c6-2d10-4092-8c16-b1adee3230a9/conversions/c2c950d7-6cdf-4142-8dbf-66ce8c303684-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e3b16c6-2d10-4092-8c16-b1adee3230a9/conversions/c2c950d7-6cdf-4142-8dbf-66ce8c303684-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e3b16c6-2d10-4092-8c16-b1adee3230a9/conversions/c2c950d7-6cdf-4142-8dbf-66ce8c303684-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я, Диковицкий Владимир Степанович, имею прямое отношение к происходящему и заявляю, что деньги от людей я действительно получал", - сказал предприниматель, блогер, который подозревается в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере, Владимир Диковицкий.

В поисках ответов было найдено видео, которое сам Владимир Диковицкий выложил в TikTok. Он не скрывается. "Вся правда от белорусского мошенника" - так он начинает свое обращение. Но только теперь этот поставщик заявляет, что он не преступник, а такая же жертва.

В трех аккаунтах, к которым может быть причастен Владимир Диковицкий, наше внимание привлекли некоторые публикации. Например, продажа шикарных луковиц с коробками в аккаунте дочери Владимира. И реализация тюльпанов от партнеров по улице Неждановой, 32 в городе Минске.

Из запросов потерпевших выяснилось, что именно сюда привозили деньги, здесь писались расписки. Хотя было заявлено, что никаких точек, кроме как в Пинске, у подозреваемого нет. Однако на улице Неждановой, 32 активно идет торговля.

"Сейчас выгодно выставить меня мошенником, как будто я заработал, а никто не заработал. Если они меня сегодня называют мошенником, мне непонятно, почему вы в этом году ко мне пришли, если вы даже в прошлом году могли бы так подумать, что я мошенник. Изначально не было ни умысла, а в конце не было и обогащения", - заявил Владимир Диковицкий.

Мало кто знает, но первый бизнес-пузырь лопнул именно на тюльпановой лихорадке в Голландии в XVII веке. И никто не мог предположить, что спустя 4 столетия схема все так же останется рабочей.

"В 2024 году мы у него в первый раз взяли, увидели его по интернету. А уже в этот раз, когда мы у него взяли, он начал торопить всех, ссылаясь санкции. Он говорил закупать больше луковиц. Неждановой, 32 - это адрес, куда мы привозили наличные деньги под расписку. Все документы, накладные, договоры - все это было бы предоставлено при получении луковиц. То есть, если бы я в конце сентября получила луковицы, наверное, мне бы дали договор и накладные. Вероятно, у них такая система, что договор оформлялся задним числом", - отметила предприниматель (г. Витебск), которая сотрудничала с В. Диковицким в 2024 году, Елена Калиянц.

Денег нет, цветов тоже - как предприниматели остались без тюльпанов к 8 Марта и кто в этом виноват news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bc2d343-aa06-4b97-99b8-520803725679/conversions/c30f9641-6368-41e0-9b7e-ce923f689baf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bc2d343-aa06-4b97-99b8-520803725679/conversions/c30f9641-6368-41e0-9b7e-ce923f689baf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bc2d343-aa06-4b97-99b8-520803725679/conversions/c30f9641-6368-41e0-9b7e-ce923f689baf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bc2d343-aa06-4b97-99b8-520803725679/conversions/c30f9641-6368-41e0-9b7e-ce923f689baf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Она поделилась, что обратилась к Владимиру Диковицкому, так как он сотрудничал с фирмой "ЯнДеВит". Однако эта компания не работала с ним тогда из-за санкций.

"Моя жена глава фермерского хозяйства. Просто я это все знаю насквозь, знаю, как это делать. И я помогал вести этот бизнес. Плюс я, скажем, снабженец. То есть знаю, где достать, где купить, кому продать. Я отдаю сам лично деньги. У меня все расписки здесь есть, я им отдаю. Потому что я на самом деле лишил людей заработка. Я не обманщик, я это заявляю на всю страну. Я обратился, потому что я действительно хочу помощи от Президента, чтобы, по крайней мере, была правда", - сказал Владимир Диковицкий.

"На основании договора купли-продажи, собственно, я и обратилась в суд. Это не была дешевая какая-то луковица, там был довольно высокий прайс. Предлагали хорошие сорта, я, конечно же, с ним связалась. Мы договорили, что по моей инициативе мы оформим договор. И переводы денег будут осуществляться на расчетный счет фирмы партнера Диковицкого ООО "Цветовски". То есть тут никаких подводных камней не было. Все переписки, все диалоги, активные социальные сети ввел Диковицкий. И он позиционировал себя как представитель цветочного хозяйства, поэтому вопросов юридических не возникало. Наступил ноябрь месяц, я пишу: "Владимир, где же цветы?" - поделилась предприниматель (г. Барановичи) Вероника Чечет (настояла на заключении договора с Ю. Бельчугом).

Денег нет, цветов тоже - как предприниматели остались без тюльпанов к 8 Марта и кто в этом виноват news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12481c60-70ba-4440-a2e5-09b6c6f1cc71/conversions/72e6c0e6-6052-4cf2-abe2-f7d401af9378-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12481c60-70ba-4440-a2e5-09b6c6f1cc71/conversions/72e6c0e6-6052-4cf2-abe2-f7d401af9378-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12481c60-70ba-4440-a2e5-09b6c6f1cc71/conversions/72e6c0e6-6052-4cf2-abe2-f7d401af9378-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12481c60-70ba-4440-a2e5-09b6c6f1cc71/conversions/72e6c0e6-6052-4cf2-abe2-f7d401af9378-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы в классическом формате поставить луковицы тюльпанов из Нидерландов в Республику Беларусь, ближайший погранпереход к Пинску - это Брест. Расстояние составляет 1285 км. Однако в нашей истории логистика была немного другая. Из Амстердама наши луковицы отправились в Кишинев, заведомо увеличив расстояние на 600 км. После, на бархатных сезонах, наши луковицы оказались в Стамбуле. И после из Стамбула должны были вернуться в Брест, составив километраж практически в 1,5 раза больше, чем в классическом варианте. Тем не менее, если мы взглянем на карту чуть более детально, то мы увидим, что трансфер из Стамбула в Брест показывает путь через украинские территории, что в принципе сейчас невозможно. Поэтому из Стамбула наши луковицы должны были ехать через всю Россию, чтобы оказаться на погранпереходе в Гомеле и таким образом оказаться у наших адресатов. Спрашивается, а были ли эти луковицы вообще?

Денег нет, цветов тоже - как предприниматели остались без тюльпанов к 8 Марта и кто в этом виноват news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffbaf0e1-1511-4b26-bd18-f768846a5f11/conversions/21b2df5c-27f3-473b-9309-5076c986184b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffbaf0e1-1511-4b26-bd18-f768846a5f11/conversions/21b2df5c-27f3-473b-9309-5076c986184b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffbaf0e1-1511-4b26-bd18-f768846a5f11/conversions/21b2df5c-27f3-473b-9309-5076c986184b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffbaf0e1-1511-4b26-bd18-f768846a5f11/conversions/21b2df5c-27f3-473b-9309-5076c986184b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Пострадал также Юрий, директор фирмы "Цветовски", потому что все документы были на его фирму оформлены, и он предложил этот экспорт сделать через Молдову, потому что напрямую из Голландии мы уже не могли работать", - рассказал Владимир Диковицкий. И тут назревает вопрос: где деньги? "Деньги в Молдове. Все документы есть, что мы деньги перечислили туда. Юра, директор фирмы "Цветовски", перечислил двумя этапами", - пояснил Владимир Диковицкий.

Тем временем Юрий находится в Молдове, а виноват остался Владимир.

"Я бы хотела, чтобы это дело рассмотрели правильно. Ни один человек из потерпевших не приехал сюда и не посмотрел перед 8 марта, что у нас не было цветов посажено. Только в теплице мы свои луковицы посадили", - сказала директор КФХ "Огород фермера" Лариса Диковицкая.

Что же изменилось? Возможно, то, что об этой истории узнали те, кто имеет право ставить точку в подобных спорах. И возможно, то, что история перешла из папки "личное" в папку "публичное".

"Мы вообще получали все время отказы. И пришлось пройти на крайние меры. Мы с адвокатом долго думали, как это все обыграть, то есть записать обращение к нашему Президенту. И я его выпустила на Рождество. Буквально через неделю, 15 января уже дело возбудили", - поделилась Анастасия Калиянц.

Важная ремарка: обычный гражданский суд, который состоялся у героини из Барановичей Вероники Чечет, стал возможным только и только потому, что она сама настояла на заключении договора. Директор ООО "Цветовски" обязан выплатить долг предпринимательнице. Почему этого не случилось с остальными людьми и какую роль в этом сыграл Юрий Бельчуг, который уехал в Молдову после возбуждения уголовного дела? На эти вопросы дал комментарий сам Юрий.

Когда он заключал договор, не обратил внимание, что фирма в Молдове была открыта в 2025 году. "Директор этой фирмы неоднократно закупал и привозил цветы. Мы проверяли по возможности, сколько машин он завозил, то есть у его фирмы движение было. Теперь получается, что я мошенник - собрал деньги у людей, уехал в Молдову и потерялся. Я же уехал сюда, чтобы решать эти вопросы", - пояснил директор ООО "Цветовски" Юрий Бельчуг (находится в Молдове, подозревается в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере).

Денег нет, цветов тоже - как предприниматели остались без тюльпанов к 8 Марта и кто в этом виноват news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e1f1a4-0ecb-412d-b903-02a8bba189f1/conversions/46f02641-b9c2-4426-8337-6048ca27f9bb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e1f1a4-0ecb-412d-b903-02a8bba189f1/conversions/46f02641-b9c2-4426-8337-6048ca27f9bb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e1f1a4-0ecb-412d-b903-02a8bba189f1/conversions/46f02641-b9c2-4426-8337-6048ca27f9bb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e1f1a4-0ecb-412d-b903-02a8bba189f1/conversions/46f02641-b9c2-4426-8337-6048ca27f9bb-xl-___webp_1920.webp 1920w

После того, как гражданин Молдовы Евгений получил все деньги, но товар поставить отказался, Юрий и Владимир действительно написали заявление в прокуратуру Брестской области.

При попытках связаться с Евгением из Молдовы, у которого находятся все деньги потерпевших, стоит отметить, что он не взял трубку ни с белорусского, ни с молдавского номера. Но удалось связаться с его супругой.

"Компанией "TOWN FLOWERS" не заведую я. Мария Русу - это мама Евгения, человек, который делает все эти действия в Молдове. Евгений оставил меня с огромными долгами, с которыми я сейчас расплачиваюсь. Получается, что мы вместе импортировали, я не знала, что он мошенник. Когда мы были вместе, он начал действовать от моего имени. За один месяц он оставил в компании задолженность только по накладным около 300 тыс. евро. Я интуитивно могу предположить только, что это та же схема, что и в Молдове. Он очень легко входит в доверие. И тот человек, который передал ему деньги, даже сам не понимал того, что будет жертвой мошенника. Сейчас он в розыске", - рассказала сожительница Евгения Русу (Молдова) Марчела Здирчибаба.

"В настоящее время по уголовному делу установлено 48 потерпевших, проживающих в разных регионах нашей страны. Отдельные из них и ранее заказывали у подозреваемых луковицу тюльпанов, при этом получали свои заказы своевременно в полном объеме. Что касается возмещения причиненного ущерба, то один из фигурантов, находящийся в Республике Беларусь, в настоящее время предпринимает меры по его возмещению. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на сумму, превышающую размер причиненного имущественного вреда", - подчеркнул начальник отдела УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Также он отметил, что с целью допроса второго подозреваемого, находящегося за пределами Республики Беларусь, а также проверки показаний как подозреваемого, так и потерпевших, в компетентное учреждение юстиции Республики Молдова следователем направлено международное поручение о проведении отдельных следственных и иных процессуальных действий. В настоящее время указанное поручение принято молдавской стороной к исполнению.

Следственный комитет, прокуратура, милиция - все уполномоченные органы уже работают с каждым заявлением от потерпевших. Проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства, будет дана правовая оценка каждому факту.