Денис Карась: Делегаты ВНС - это голос народа

Депутат уверен, что чужих проблем не бывает. То же самое направлено и в социально-экономическом развитии, которое коснется сильных регионов, демографической составляющей, промышленности, ведь развитие промышленности дает возможность конкурировать на мировом рынке, тем самым поднимать уровень заработной платы не только работников этих предприятий, но и увеличивать поступление в бюджет, а это и социальная гарантия, которая обеспечивает выполнение обязательств государства перед своими гражданами. "Программа социально-экономического развития нацелена прежде всего на развитие потенциала для того, чтобы действительно мы развивались и делали все, чтобы будущему поколению в Беларуси жилось безопасно и комфортно", - отметил Денис Карась.