Департамент по авиации Минтранса Беларуси находится в постоянном контакте с авиавластями ОАЭ

Департамент по авиации Минтранса Беларуси находится в постоянном контакте с авиационными властями ОАЭ. Обеспечение безопасности полетов и поддержка пассажиров - абсолютные приоритеты.

Напомним, по предварительной оценке, в Эмиратах находится несколько тысяч организованных туристов. Все они постоянно на связи со своими турагентами и туроператорами. Главная рекомендация от представителей отрасли - не паниковать, а следовать официальным рекомендациям.