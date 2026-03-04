Департамент по авиации Минтранса Беларуси находится в постоянном контакте с авиавластями ОАЭ

Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Департамент по авиации Минтранса Беларуси находится в постоянном контакте с авиационными властями ОАЭ. Обеспечение безопасности полетов и поддержка пассажиров - абсолютные приоритеты.

Напомним, по предварительной оценке, в Эмиратах находится несколько тысяч организованных туристов. Все они постоянно на связи со своими турагентами и туроператорами. Главная рекомендация от представителей отрасли - не паниковать, а следовать официальным рекомендациям.

Второй вывозной рейс "Белавиа" вылетел днем из ОАЭ. На борту 283 пассажира, в том числе 2 младенца. Напомним, первый рейс из ОАЭ сегодня ночью доставил домой 189 белорусов. Еще один рейс запланирован на 5 марта.

