Депутат Данилович рассказал о глубоких исторических корнях ВНС

Доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович подчеркнул уникальность Всебелорусского народного собрания (ВНС), отметив его исторические истоки и роль в современной политической системе страны.

"Всебелорусское народное собрание уникально. Прямого аналога в мире не существует. Это высший представительный орган народовластия в нашем государстве. И я подчеркну, что Всебелорусское народное собрание имеет глубокие исторические истоки, восходит к практике наших предков - древнеславянскому вече. Также мы можем вспомнить Всебелорусский съезд в декабре 1917 года, Народное собрание Западной Беларуси. И уже в новейшей истории Республики Беларусь состоялось 7 всебелорусских народных собраний. Причем уникальность VII Всебелорусского народного собрания в том, что оно действует в конституционном статусе", - отметил Вячеслав Данилович.