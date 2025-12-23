3.68 BYN
Депутат Данилович рассказал о глубоких исторических корнях ВНС
Доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович подчеркнул уникальность Всебелорусского народного собрания (ВНС), отметив его исторические истоки и роль в современной политической системе страны.
"Всебелорусское народное собрание уникально. Прямого аналога в мире не существует. Это высший представительный орган народовластия в нашем государстве. И я подчеркну, что Всебелорусское народное собрание имеет глубокие исторические истоки, восходит к практике наших предков - древнеславянскому вече. Также мы можем вспомнить Всебелорусский съезд в декабре 1917 года, Народное собрание Западной Беларуси. И уже в новейшей истории Республики Беларусь состоялось 7 всебелорусских народных собраний. Причем уникальность VII Всебелорусского народного собрания в том, что оно действует в конституционном статусе", - отметил Вячеслав Данилович.
По его словам, ВНС - это эффективная площадка для диалога. "И важность этого события прежде всего в том, что это, по сути дела, большая диалоговая площадка, на которой представлены как органы власти различных уровней, так и гражданское общество: люди, профессионалы в своей сфере - и это позволяет принимать взвешенные, продуманные решения", - подчеркнул депутат.