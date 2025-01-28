Депутат из Кении: Я поздравляю народ Беларуси с тем, что он выбрал Президента, которого любит

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На президентских выборах в Беларуси победил белорусский народ. Об этом заявила член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Республики Кения Эстер Мутони Пассарис, принимавшая участие в международном мониторинге президентских выборов, сообщила БЕЛТА.

"Прежде всего я хотела бы поздравить народ Беларуси с тем, что он победил. Он выбрал Президента, которого любит, которому доверяет, в которого он верит и с которым готов идти дальше. Поздравляю народ Беларуси, потому что он победил, выбрав именно того Президента, которого хотел", - заявила парламентарий.

Эстер Мутони Пассарис в составе делегации Панафриканского парламента 28 января встретилась с главой белорусского государства. По ее словам, она увидела "человека спокойного и уравновешенного, который очень точно и четко понимает, что нужно делать".

В декабре 2023 года Александр Лукашенко посетил с визитом Кению и провел переговоры с Президентом Уильямом Руто. "И тогда, и сейчас ваш Президент сказал, что между нашими странами нет закрытых тем. Мы готовы работать вместе, выстраивать экономические и другие связи для того, чтобы сделать жизнь наших народов еще лучше", - подчеркнула журналистам член Панафриканского парламента.