3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Депутат Казачок: ВНС - это феномен политической системы Беларуси
18-19 декабря в Беларуси пройдет Всебелорусское народное собрание, которое является настоящим феноменом политической системы страны. Своим мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Казачок.
"Остается не так много времени до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, на котором будет принята Программа социально-экономического развития Республики Беларусь. Вообще ВНС - это феномен политической системы Беларуси. Это подлинная демократия и народовластие в действии, когда каждый гражданин, каждый регион может принять непосредственное участие в формировании стратегической политики нашего государства на ближайшую пятилетку, - заявил парламентарий. - И резолюция, которая будет принята ВНС, - это будет, можно сказать, своеобразный коллективный разум, когда будут объединены все предложения, все чаяния нашего народа".
Сергей Казачок отметил, что целями и задачами всех предыдущих заседаний ВНС было улучшение благосостояния граждан, совершенствование экономики, промышленности, укрепление семейных ценностей, развитие регионов.
"Мы достигали определенных результатов, и каждое Всебелорусское народное собрание на основании этих результатов принимало новые решения", - констатировал депутат.