Депутат Казачок: ВНС - это феномен политической системы Беларуси

"Остается не так много времени до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, на котором будет принята Программа социально-экономического развития Республики Беларусь. Вообще ВНС - это феномен политической системы Беларуси. Это подлинная демократия и народовластие в действии, когда каждый гражданин, каждый регион может принять непосредственное участие в формировании стратегической политики нашего государства на ближайшую пятилетку, - заявил парламентарий. - И резолюция, которая будет принята ВНС, - это будет, можно сказать, своеобразный коллективный разум, когда будут объединены все предложения, все чаяния нашего народа".