Депутат Оксенюк о конфликте Израиля и Ирана: противоборствуют страны - носители ядерного оружия

По его словам, мы являемся свидетелями нарушения или несоблюдения международного права, отсутствия какой-то логики в действиях международных организаций, которые призваны защищать мир на этой земле. "Почему-то существуют страны, которые могут диктовать, как жить народам тех или других стран, особенно тех, которые являются слабыми по отношению к странам-агрессорам. Такое ощущение, что дипломатические средства сегодня направлены не на поддержание мира, а на подготовку к войне. Мы тоже были свидетелями, как Соединенные Штаты Америки проводили переговоры с Ираном, не достигнув консенсуса, решили ударить. Этот конфликт, казалось бы, конфликт между Израилем и Ираном, уже превращается на наших глазах в региональный конфликт. Уже задеты интересы многих стран Персидского залива. Особенность этой ситуации в том, что противоборствуют страны - носители ядерного оружия. Этот конфликт может перейти в глобальный конфликт мирового масштаба", - опасается парламентарий.