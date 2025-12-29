3.71 BYN
Депутат: Программа социально-экономического развития Беларуси требует сплоченности общества
На Всебелорусском народном собрании принята программа социально-экономического развития страны до 2030 года. Как заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Романов, документ ставит задачи, для решения которых потребуется мобилизация не только власти, но и всего общества, что в условиях современной "атомизации" является отдельным вызовом. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Эта программа определила семь приоритетов, на которых сосредоточатся усилия нашей страны в следующей пятилетке", - отметил депутат. По его словам, все они направлены на обеспечение устойчивого роста экономики, здоровой социальной среды и успешного развития белорусского народа.
"Программа амбициозная. Она ставит очень напряженные задачи. Они могут быть решены путем полной мобилизации как органов государственной власти, так и гражданского общества", - подчеркнул Олег Романов. Для достижения целей, по его мнению, придется приложить много усилий.
Однако ключевой проблемой на пути к такой консолидации депутат назвал тенденцию к разобщенности в современном обществе. "Люди распадаются на небольшие группы. И вот это чувство принадлежности к большому целому, к общему, оно становится все меньше и меньше. Это тенденция, которая есть в современном массовом обществе. Не избежала этой проблемы и наша страна", - констатировал он.
В качестве решения предлагается комплекс мер, где на первый план выходит не принуждение, а идеологическая и просветительская работа. "Мне кажется, более важна здесь идеологическая, образовательная, просветительская деятельность. То есть умными, тонкими, нелинейными способами доводить до людей необходимость участия в жизни страны", - заявил Олег Романов.
Суть этой работы - объяснить людям на конкретных примерах связь личного благополучия с общим благом. "Для того чтобы было благо у наших детей, чтобы каждый из нас мог работать и получать достойную заработную плату, должно быть реализовано общее благо - устойчивость экономики, обороноспособность страны, в целом безопасность общества", - пояснил депутат. Донести эту мысль можно через работу идеологов, педагогов, журналистов и блогеров.