Депутат: Программа социально-экономического развития Беларуси требует сплоченности общества news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02fcb77d-602e-4790-b80a-6fd1ed4c5c2a/conversions/61fa5f37-f5f6-4212-a32c-764e84484195-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02fcb77d-602e-4790-b80a-6fd1ed4c5c2a/conversions/61fa5f37-f5f6-4212-a32c-764e84484195-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02fcb77d-602e-4790-b80a-6fd1ed4c5c2a/conversions/61fa5f37-f5f6-4212-a32c-764e84484195-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02fcb77d-602e-4790-b80a-6fd1ed4c5c2a/conversions/61fa5f37-f5f6-4212-a32c-764e84484195-xl-___webp_1920.webp 1920w

На Всебелорусском народном собрании принята программа социально-экономического развития страны до 2030 года. Как заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Романов, документ ставит задачи, для решения которых потребуется мобилизация не только власти, но и всего общества, что в условиях современной "атомизации" является отдельным вызовом. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Эта программа определила семь приоритетов, на которых сосредоточатся усилия нашей страны в следующей пятилетке", - отметил депутат. По его словам, все они направлены на обеспечение устойчивого роста экономики, здоровой социальной среды и успешного развития белорусского народа.

"Программа амбициозная. Она ставит очень напряженные задачи. Они могут быть решены путем полной мобилизации как органов государственной власти, так и гражданского общества", - подчеркнул Олег Романов. Для достижения целей, по его мнению, придется приложить много усилий.

Однако ключевой проблемой на пути к такой консолидации депутат назвал тенденцию к разобщенности в современном обществе. "Люди распадаются на небольшие группы. И вот это чувство принадлежности к большому целому, к общему, оно становится все меньше и меньше. Это тенденция, которая есть в современном массовом обществе. Не избежала этой проблемы и наша страна", - констатировал он.

В качестве решения предлагается комплекс мер, где на первый план выходит не принуждение, а идеологическая и просветительская работа. "Мне кажется, более важна здесь идеологическая, образовательная, просветительская деятельность. То есть умными, тонкими, нелинейными способами доводить до людей необходимость участия в жизни страны", - заявил Олег Романов.