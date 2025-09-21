Депутат Шпаковский: В Беларуси сформирован сильный идеологический актив

Беларусь уверенно идет вперед, опираясь в том числе на идеологический актив, который способен вести диалог любого уровня. Дворец Независимости стал площадкой максимально открытого и откровенного разговора о будущем страны. Ознакомимся с мнением одного из участников встречи.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Обсудили детально вопросы внутренней политики, международных отношений, где остановились на союзной интеграции с Россией и на состоянии наших стратегических контактов с Китайской Народной Республикой, и на достаточно сложных белорусско-американских переговорах. Кроме того, рассмотрели и проблемные вопросы. К примеру, Президент затрагивал острую тему демографической ситуации, нехватки кадров, дальнейшего политического будущего Беларуси".