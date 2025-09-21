3.64 BYN
Депутат Шпаковский: В Беларуси сформирован сильный идеологический актив
Беларусь уверенно идет вперед, опираясь в том числе на идеологический актив, который способен вести диалог любого уровня. Дворец Независимости стал площадкой максимально открытого и откровенного разговора о будущем страны. Ознакомимся с мнением одного из участников встречи.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Обсудили детально вопросы внутренней политики, международных отношений, где остановились на союзной интеграции с Россией и на состоянии наших стратегических контактов с Китайской Народной Республикой, и на достаточно сложных белорусско-американских переговорах. Кроме того, рассмотрели и проблемные вопросы. К примеру, Президент затрагивал острую тему демографической ситуации, нехватки кадров, дальнейшего политического будущего Беларуси".
Эксперт подчеркнул, что сегодня с полной уверенностью можно сказать, что в стране действительно в последние годы выкристаллизовался идеологический актив, который и по своим интеллектуальным способностям, аналитическим компетенциям и с точки зрения подходов к организации информационной работы, ораторского искусства способен к проведению самых сложных электоральных кампаний и дискуссии любого уровня. Это действительно факт.