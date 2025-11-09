Руководство ВВС подало отставку после фальсификации видео выступления Трампа

Произошла громкая отставка руководства ВВС после фальсификации видео выступления президента США Дональда Трампа. Свои должности покинули гендиректор британской медиакорпорации и глава BBC News.

В документальном фильме, показанном накануне прошедших выборов в США, различные фрагменты выступления Трампа в январе 2021 года были смонтированы таким образом, чтобы создать впечатление, будто он призвал сторонников штурмовать Капитолий.