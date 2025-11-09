3.68 BYN
Руководство ВВС подало отставку после фальсификации видео выступления Трампа
Автор:Редакция news.by
Произошла громкая отставка руководства ВВС после фальсификации видео выступления президента США Дональда Трампа. Свои должности покинули гендиректор британской медиакорпорации и глава BBC News.
В документальном фильме, показанном накануне прошедших выборов в США, различные фрагменты выступления Трампа в январе 2021 года были смонтированы таким образом, чтобы создать впечатление, будто он призвал сторонников штурмовать Капитолий.
Ожидается, что 10 ноября британская корпорация принесет американскому лидеру официальные извинения.
Фото РИА Новости