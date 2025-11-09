Адреналин и азарт: как в Беларуси прошел чемпионат по эндуро Four Seasons

Участник Enduro4seasons в классе bace 3 Юрий Михаревич - автомеханик с 11-летним стажем, хотя свой путь во взрослую жизнь начинал с работы на стройке. Теперь сам строит дом для своей большой семьи - супруги Лены, трех ребятишек и собаки. В Марьиной Горке его знают хорошо, потому как работу свою старается делать честно и качественно.

В гараже он проводит все свое не только рабочее, но и свободное время, ведь по соседству с подъемником стоит главное увлечение не только Юрия, но и его сына - эндуро мотоцикл.

Еще один участник Enduro4seasons в классе bace 3 - Максим Ломыш из агрогородка Барсуки. В мастерской он делает различные деревянные изделия. После школы Максим отучился в университете на инженера-строителя, какое-то время отработал по специальности, но вовремя понял, что дело всей жизни совсем другое. Теперь его эксклюзивные тумбочки, например, продаются по цене дорогого телефона.

"Детство было экстремальным - мы росли в 1990-х годах. Сейчас мне 36 лет. Я прошел тогда все наши миллион способов пытаться умереть, но при этом играя. Экстрима было очень много, как и адреналина. Хорошо, что мои родители не сильно знали, чем я занимаюсь", - с улыбкой рассказал молодой человек.

Юрий и Максим - люди абсолютно разных профессий, но часть одной большой компании единомышленников.

"Среднестатистический эндурист - человек со спортивным складом ума. Должна быть правильная компания, где все люди зожники. Но почему-то люди, которые катаются на мотоциклах, почти все связаны с ремонтом техники - либо автомобилей, либо мотоциклов. Это только у меня так сложилось, что пилю деревяшки и катаюсь на мотоцикле", - добавил Максим.

А вообще, среди эндуристов встречаются предприниматели, шиномонтажники, пожарные, айтишники, фотографы, блогеры, стоматологи, водители, строители и даже работник атомной станции.

У белорусских (и не только белорусских) эндуристов есть свой особенный чемпионат Four Seasons. Какое испытание ожидает этих любителей экстрима на каждом этапе, всегда остается загадкой вплоть до последнего дня.

Самым многочисленным классом уже по традиции стал Open Hobby, где соревнуются исключительно любители. В 2025 году всего было 115 человек на мотоциклах.. 15 человек, кстати, заявились в профи.

Впервые в рамках Four Seasons организаторы устроили гонку для юниоров. Организаторы позаботились и о болельщиках. Кстати, они на эндуро заслуживают особого внимания, ибо переживают искренне и всем сердцем, ведь чаще всего в гонке участвуют их супруги, братья, отцы...

"На старте настолько сжимается сердце, что отпускает только на финише. А как по-другому, если твой муж или сын стартует, преодолевает все эти препятствия, как это можно не полюбить, потому что твой любимый человек там едет?" - задалась вопросом супруга Юрия Елена Михаревич.

Стартовал этап с пролога, допущены к которому были только профессионалы класс В3 и мастера (это те, кто старше 45 лет). Первые минуты гонки, а точнее первая горка, показала, что так просто не будет. Естественное препятствие в виде поваленных деревьев, образовавшийся стихийно ручеек, дно которого составляли огромные булыжники, и заброшенное здание с узкими проемами и крутыми лестницами - все это перед стадионом из пары десятков бревен, уложенных в различной конфигурации. И самое главное, все это действие происходило ночью.

"Очень красиво в лесу ехать. Разметка шикарная. Организаторы постарались на 100 баллов. Лес в связи с погодными условиями скользковатый, но было приемлемо ехать. Бревнышки хорошие, они нам сюрпризы сделали. Все проходилось, все отлично. Обозначение слова "эндуро" в голове понимал полностью, поэтому боролся с собой", - поделился Юрий Михаревич.

А уже 25 октября свои заезды дружная компания проводила с утра, чтобы дать возможность всем остальным прочувствовать все прелести белорусского эндуро. На 16:00 был назначен самый массовый заезд. Хоть мастерства у участников класса Open Hobby поменьше, чем у профессионалов, упорства им было не занимать. На маршрут отправились также леди класса В1 и В2.

"Соревнования - самое лучшее, что может быть. Занимайтесь спортом, это самое лучшее", - посоветовал участник Enduro4seasons в классе bace 1 (Несвиж) Николай Филипович.

На основной заезд спортсменам было выделено три часа и еще один - на дозаезд. Не успел уйти на второй круг спустя полтора часа от старта - глуши мотоцикл. Не уложился в четыре часа - начинется эвакуация. Кстати, еще один любопытный момент: если вы привыкли жаловаться на пробки в час пик в пятницу, в дачный период, на выезде из Минска, то вы не знаете на самом деле, как выглядит настоящая пробка.

"После того, как включил фару, дополнительный свет, начинаешь более внимательно ехать, оглядываться. Когда осторожничаешь, это тебя бережет, но также можно совершить и ошибки из-за паники, страха. Тогда начинаешь снижать скорость, а когда снижаешь, то попадаешь в колею, в которой всегда происходят ненужные падения", - рассказал участник Enduro4seasons в классе Open Hobby (Минск) Павел Егоров.

Во время заезда в болельщиков из-под колес мотоциклов летели комья грязи, но, казалось, они от этого только счастливы. Мотоциклы убегали от своих хозяев, взмывая вверх. Эндуристы, не взявшие с первого раза препятствия, совершив круг почета, шли на вторую, третью, четвертую попытки или попросту тянули своих железных коней руками. Порой ребятам помогали - правилами это не запрещено, но не сдавался никто.

"Бывают участки, когда теряешь надежду, но тогда на помощь приходят болельщики. За что им огромное спасибо!" - сказала участница Enduro4seasons в классе Lady (Минск) Жанна Макарова.

"Спокойно ехать не получается, захватывают азарт и адреналин, ведь это же гонка. Тут не просто в лесу катаемся, все равно хочется быстрее", - отметил участник Enduro4seasons в классе bace 1 (Минск) Егор Кириллов.

Финальный день выпал на 26 октября. Он-то и расставил все по своим местам. Лучшим в классе профи стал Артем Кунцевич. Победу в В3 увез в Смоленск добрый друг белорусских эндуристов Ильдар Балагутдинов.

"Я отношусь с любовью к Беларуси. Каждый этап не пропускаю. Еду сюда, как на родные земли. Здесь встречают братья, помогают друзья, все болеют. Уже многие знают меня в Беларуси", - рассказал победитель Еnduro4seasons в классе bace 3 (Россия, Смоленск) Ильдар Балагутдинов.

Каждый из добравшихся до финиша вместе с медалью получил удовлетворение, которое, наверное, нельзя сравнить ни с чем.

Как Беларусь становится центром эндуро-движения и экстремального спорта. Какие возможности открываются для новых участников эндуро. Об этом и не только - в специальном репортаже.