Депутат: У нас есть квинтэссенция сотрудничества власти и общества

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Еще до начала электоральной кампании отдельные парламентарии приняли резолюцию о том, что якобы белорусы не готовы правильно провести выборы в стране, констатировал депутат Минского городского совета депутатов Вадим Боровик в студии "Первого информационного".
"Неуважение, жесткое неуважение нации. Граждане должны понимать, это обращалось не к власти, это к нам, ко всем. Ведь политическая кампания в первую очередь не должна влиять на жизнь страны. Страна должна иметь планы развития, должна работать экономика, должна обеспечиваться безопасность, социально-политическая стабильность. Они нам желали политический кризис устроить", - рассказал Вадим Боровик.
Депутат искренне рад, что белорусы смогли продемонстрировать единство на этой электоральной кампании: "Вот у нас есть квинтэссенция сотрудничества власти и общества. Мы сегодня едины. Мы сегодня понимаем, что только мы здесь заинтересованы в суверенной и сильной стране. Если мы будем сильными, если мы будем демонстрировать здравый подход при проведении политических кампаний, то и нашим союзникам будет проще работать с нами".
Сплоченность белорусы продемонстрировали высокой явкой на участках для голосования. "Мы учли какие-то ошибки, которые были допущены в 2020 году, когда мы, может быть, излишнюю доверчивость проявили. Мы порядочные. Мы и тогда, как суверенная нация, вели себя очень порядочно. Просто, так скажем, показали, что мы готовы и пригласить, и показать. Но другие не оценили это. Мы сделали выводы, сделали работу над ошибками. И сегодня в Беларуси проходят выборы так, как этого хочет белорусский народ. И главный результат: завтра обычный рабочий день, мы продолжаем жить и созидать", - подчеркнул Вадим Боровик.