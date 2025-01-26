Депутат: У нас есть квинтэссенция сотрудничества власти и общества

Еще до начала электоральной кампании отдельные парламентарии приняли резолюцию о том, что якобы белорусы не готовы правильно провести выборы в стране, констатировал депутат Минского городского совета депутатов Вадим Боровик в студии "Первого информационного".

"Неуважение, жесткое неуважение нации. Граждане должны понимать, это обращалось не к власти, это к нам, ко всем. Ведь политическая кампания в первую очередь не должна влиять на жизнь страны. Страна должна иметь планы развития, должна работать экономика, должна обеспечиваться безопасность, социально-политическая стабильность. Они нам желали политический кризис устроить", - рассказал Вадим Боровик.

Депутат искренне рад, что белорусы смогли продемонстрировать единство на этой электоральной кампании: "Вот у нас есть квинтэссенция сотрудничества власти и общества. Мы сегодня едины. Мы сегодня понимаем, что только мы здесь заинтересованы в суверенной и сильной стране. Если мы будем сильными, если мы будем демонстрировать здравый подход при проведении политических кампаний, то и нашим союзникам будет проще работать с нами".