Депутат Вячеслав Данилович пояснил, что будет в основе новой пятилетки в Беларуси

На VII Всебелорусском народном собрании в декабре 2025 года будет утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на новую пятилетку. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович в эфире "Первого информационного" рассказал о ключевых ориентирах документа, который определяет точки роста для общества и государства.

"Мы перед началом очередного пятилетнего цикла социально-экономического развития нашего общества и государства определяем ключевые ориентиры этого развития в рамках программы, которую утверждают на Всебелорусском народном собрании", - пояснил Вячеслав Данилович.

Он напомнил, что документ включает семь ключевых приоритетов, охватывающих все важнейшие направления. "Как гуманитарий я не могу не подчеркнуть тот момент, что важным приоритетом является развитие человеческого капитала. Развитию человеческого потенциала наши граждане уделяют большое внимание. Это и система образования, где говорится о патриотическом воспитании и повышении профессиональной ориентированности в программах образования, это и социальная сфера, где обращается внимание на наших граждан старшего возраста, пенсионеров, которые, несмотря на то, что на пенсии, все равно не должны чувствовать себя отделенными от всего общества, они должны чувствовать наше единство. Точно так же и наши граждане с особенностями развития", - отметил депутат.

Еще одним ключевым приоритетом названо обеспечение национальной безопасности. "Более того, отмечу, абсолютно правильно то, что одним из ключевых приоритетов поставлено обеспечение национальной безопасности. Да, мы, белорусы, мирные люди, мы говорим о том, что мы никакую агрессию не приемлем, не стремимся к ней, но мы свое умеем защищать. Если мы хотим мира, то мы, как говорит древняя пословица, должны быть готовы к войне. Поэтому в это необходимо вкладывать ресурсы. Но какое бы ни было совершенное вооружение, какой бы совершенной ни были технологии, главное то, что у человека в голове и в сердце, как он воспитан, на что он нацелен - это ключевой элемент. Это тоже учитывается в нашей программе", - сказал он.