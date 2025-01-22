Депутат высказал мнение об экзитполах: Это общемировая практика, тут никаких проблем не вижу

"Это люди, которые находятся по разным причинам временно в городе, или они имеют регистрацию, или договор аренды жилья, а частенько и без него бывает. При этом у них есть желание проголосовать именно в Минске. Эта проблема уже обозначилась в первый день. Проблема в том плане, что достаточно большое количество людей обратилось. Но здесь и Центризбирком, и наши комиссии уже неоднократно информировали о том, что такая возможность будет доступна только в ходе досрочного голосования", - подчеркнул Артем Цуран.