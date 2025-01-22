Депутат высказал мнение об экзитполах: Это общемировая практика, тут никаких проблем не вижу

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Накануне в Беларуси стартовало досрочное голосование на президентских выборах. 320 избирательных участков будут задействованы по всей стране для проведения экзитполов.
Свое мнение по поводу таких опросов высказал председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран в студии "Первого информационного".
"Это практика, по большому счету, общемировая, тут никаких проблем не вижу. На это имеют право ряд структур, которые прошли аккредитацию, подтвердили, прозрачность этого процесса. Соответственно, результаты таких опросов в целом совпадают с результатами избирательных кампаний", - отметил Артем Цуран.
Также председатель Минского городского Совета депутатов рассказал о сложностях в работе комиссии. Для Минска это прежде всего работа с избирателями, которые не зарегистрированы в столице.
"Это люди, которые находятся по разным причинам временно в городе, или они имеют регистрацию, или договор аренды жилья, а частенько и без него бывает. При этом у них есть желание проголосовать именно в Минске. Эта проблема уже обозначилась в первый день. Проблема в том плане, что достаточно большое количество людей обратилось. Но здесь и Центризбирком, и наши комиссии уже неоднократно информировали о том, что такая возможность будет доступна только в ходе досрочного голосования", - подчеркнул Артем Цуран.