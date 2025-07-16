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Депутаты Беларуси будут работать в избирательных округах с 21 по 27 июля
В период с 21 по 27 июля 2025 года депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси будут работать в своих избирательных округах.
Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц, а также организуют информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Основная тема встреч - "Беларусь суверенная: от восстановления народного хозяйства к инновационным проектам будущего".
Депутаты также продолжат мониторинг ассортимента и цен на социально значимые товары в торговых объектах и организациях Белкоопсоюза, а также проверят наличие лекарственных препаратов в аптеках и магазинах.
Кроме того, парламентарии уделят внимание вопросам реализации местных гражданских инициатив, мероприятиям по благоустройству в рамках Года благоустройства, организации летнего оздоровления детей, подготовке к новому учебному году и ходу уборочной кампании.