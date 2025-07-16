Депутаты Беларуси будут работать в избирательных округах с 21 по 27 июля

депутаты Палаты представителей проведут прием граждан в избирательных округах с 21 по 27 июля 2025 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51107bfc-49bc-4dff-a09f-dcdc25463ac4/conversions/81dad40b-e1c7-4b46-ad1e-47535a1283f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51107bfc-49bc-4dff-a09f-dcdc25463ac4/conversions/81dad40b-e1c7-4b46-ad1e-47535a1283f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51107bfc-49bc-4dff-a09f-dcdc25463ac4/conversions/81dad40b-e1c7-4b46-ad1e-47535a1283f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51107bfc-49bc-4dff-a09f-dcdc25463ac4/conversions/81dad40b-e1c7-4b46-ad1e-47535a1283f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В период с 21 по 27 июля 2025 года депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси будут работать в своих избирательных округах.

Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц, а также организуют информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Основная тема встреч - "Беларусь суверенная: от восстановления народного хозяйства к инновационным проектам будущего".

Депутаты также продолжат мониторинг ассортимента и цен на социально значимые товары в торговых объектах и организациях Белкоопсоюза, а также проверят наличие лекарственных препаратов в аптеках и магазинах.