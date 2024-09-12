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Депутаты Беларуси обсуждают законопроекты о лицензировании и об обеспечении единства измерений
На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси рассматриваются два законопроекта - о лицензировании и об обеспечении единства измерений. Лицензирование как минимум гарантирует качество услуг, и это касается разных сфер. В чем суть единства измерений и какие предполагаются изменения, "Первому информационному" телеканалу рассказала парламентарий Оксана Приходько.
" Те изменения, которые будут сегодня рассматриваться в Овальном зале, вытекают из практики применения действующего законодательства. На что они направлены? Во-первых, законопроектом уточняется категория юридических лиц, которые смогут осуществлять государственную поверку. Это такие юридические лица, которые имеют высокую степень технической оснащенности и подготовленный компетентный персонал", - пояснила депутат.
Кроме того, данные юридические лица должны находиться либо в государственном управлении, либо иметь в своих уставных фондах акции, которые принадлежат государству на праве собственности. Кроме того, субъекты хозяйствования получат возможность использовать средства измерения, которые выпускались до 20 ноября 1995 года.
"Эти новшества способствуют улучшению качества жизни наших людей, а также это важно для наших производителей, потому что они будут иметь возможность использовать технические средства, не привлекать дополнительные финансовые ресурсы для прохождения государственной поверки", - подчеркнула Оксана Приходько.
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