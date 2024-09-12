Депутаты Беларуси обсуждают законопроекты о лицензировании и об обеспечении единства измерений

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси рассматриваются два законопроекта - о лицензировании и об обеспечении единства измерений. Лицензирование как минимум гарантирует качество услуг, и это касается разных сфер. В чем суть единства измерений и какие предполагаются изменения, "Первому информационному" телеканалу рассказала парламентарий Оксана Приходько.

" Те изменения, которые будут сегодня рассматриваться в Овальном зале, вытекают из практики применения действующего законодательства. На что они направлены? Во-первых, законопроектом уточняется категория юридических лиц, которые смогут осуществлять государственную поверку. Это такие юридические лица, которые имеют высокую степень технической оснащенности и подготовленный компетентный персонал", - пояснила депутат.

Кроме того, данные юридические лица должны находиться либо в государственном управлении, либо иметь в своих уставных фондах акции, которые принадлежат государству на праве собственности. Кроме того, субъекты хозяйствования получат возможность использовать средства измерения, которые выпускались до 20 ноября 1995 года.