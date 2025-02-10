Депутаты приняли новые нормы по охране детства - рассказываем о новшествах

Среди новшеств - защита юных белорусов от информации, которая распространяется в интернете, ограждение от влияния опасных для детской психики игрушек, психологический тест для педагогов, работающих с детьми. Чтобы создать благоприятную обстановку, исключающую угрозу для жизни и здоровья детей, исходили из комплексного подхода.