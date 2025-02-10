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Депутаты приняли новые нормы по охране детства - рассказываем о новшествах
Обеспечить максимальную защиту прав детей призваны новые нормы по охране детства. Их единогласно приняли депутаты.
Среди новшеств - защита юных белорусов от информации, которая распространяется в интернете, ограждение от влияния опасных для детской психики игрушек, психологический тест для педагогов, работающих с детьми. Чтобы создать благоприятную обстановку, исключающую угрозу для жизни и здоровья детей, исходили из комплексного подхода.
Ряд вопросов законодательно урегулировали. Так, например, в законе пропишут обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарственными средствами и очками. Психологическую помощь детям, пострадавшим от сексуального насилия, продолжат оказывать как и ранее. Окончательно принять новые нормы депутаты должны в мае 2025 года.