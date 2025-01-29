Депутаты приняли законопроект - новации введут в дорожном движении

Новации в дорожном движении. Депутаты во втором чтении приняли законопроект. Изменения в первую очередь касаются управления колесным трактором и самоходной машиной.

Так, например, получить категорию F для управления машиной сельхозназначения теперь можно в 17, а не в 18 лет, как было ранее. Также увеличивается максимально допустимая мощность двигателя для такой техники.