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Депутаты приняли законопроект - новации введут в дорожном движении

Новации в дорожном движении. Депутаты во втором чтении приняли законопроект. Изменения в первую очередь касаются управления колесным трактором и самоходной машиной.

Так, например, получить категорию F для управления машиной сельхозназначения теперь можно в 17, а не в 18 лет, как было ранее. Также увеличивается максимально допустимая мощность двигателя для такой техники.

Главная цель закона - увеличение кадрового потенциала предприятий отрасли. Эти новации позволят привлечь молодых специалистов уже со второго курса. Кроме того, для оперативной реализации новаций предложено сократить сроки вступления в силу закона с шести месяцев до двух. Таким образом молодые люди смогут внести свой вклад в уборочную кампанию, и возможно, уже в предстоящую посевную.

законопроект