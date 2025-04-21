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Депутаты приняли законопроект об амнистии
Депутаты приняли закон об амнистии. Документ разработан по поручению Президента и приурочен к 80-летию Великой Победы. Это уже традиция независимой Беларуси: проявлять милосердие к тем, кто в прошлом оступился. Документ сохранил ключевые подходы предыдущих лет, но есть и новации. Главное - данная практика положительно себя зарекомендовала и не повлияла на криминогенную ситуацию в стране.
В списке те, кто полностью возместил причиненный ущерб и имеет положительную характеристику в период отбывания наказания. О ключевых новеллах документа рассказал министр внутренних дел.
В первую очередь это коснется уязвимых категорий осужденных, которые впервые привлечены к уголовной ответственности. На амнистию могут рассчитывать несовершеннолетние, те кто имеет на иждивении детей до 18-ти, кто достиг 70-летнего возраста, также люди с инвалидностью и серьезными заболеваниями.
Эта амнистия уже 4-я за прошедшие 5 лет. И очередная демонстрация акта гуманизма в отношении тех, кто оступился, но искренне раскаялся в своих ошибках и встал на путь исправления. Государство поможет и в дальнейшей адаптации, например, в трудоустройстве.
На реализацию законопроекта уйдет полгода. В Палате представителей скажут, что этого времени на решение всех вопросов достаточно. При этом бояться, что уровень преступности выйдет за рамки привычного, точно не стоит. Вышедшие на свободу не останутся без внимания правоохранителей, все будут под контролем.