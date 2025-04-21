Депутаты приняли законопроект об амнистии

Депутаты приняли закон об амнистии. Документ разработан по поручению Президента и приурочен к 80-летию Великой Победы. Это уже традиция независимой Беларуси: проявлять милосердие к тем, кто в прошлом оступился. Документ сохранил ключевые подходы предыдущих лет, но есть и новации. Главное - данная практика положительно себя зарекомендовала и не повлияла на криминогенную ситуацию в стране.

В списке те, кто полностью возместил причиненный ущерб и имеет положительную характеристику в период отбывания наказания. О ключевых новеллах документа рассказал министр внутренних дел.

В первую очередь это коснется уязвимых категорий осужденных, которые впервые привлечены к уголовной ответственности. На амнистию могут рассчитывать несовершеннолетние, те кто имеет на иждивении детей до 18-ти, кто достиг 70-летнего возраста, также люди с инвалидностью и серьезными заболеваниями.

Эта амнистия уже 4-я за прошедшие 5 лет. И очередная демонстрация акта гуманизма в отношении тех, кто оступился, но искренне раскаялся в своих ошибках и встал на путь исправления. Государство поможет и в дальнейшей адаптации, например, в трудоустройстве.