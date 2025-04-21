Депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

7 630 осужденных получат шанс на новую жизнь. 30 апреля депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы. За последние 5 лет это уже четвертый акт гуманизма в нашей стране к тем, кто оступился.

"Амнистия применяется к такой категории лиц, которые осуждены за незаконный оборот наркотических средств. К данной категории лиц амнистия будет применена с учетом того, что срок им будет снижен на один год. Эта категория лиц, осужденная по 328-й статье, абсолютно все части, за исключением части 5-й (это повлекшая смерть человека). К этой категории лиц амнистия применяться не будет. Что касается других категорий, я повторяюсь, они были учтены с учетом амнистии, которые были ранее. Уверен, что этот акт гуманизма положительно скажется на поведении осужденных. И те лица, которые выйдут из мест лишения свободы, они, конечно, не останутся без внимания. Мы их полностью будем контролировать".