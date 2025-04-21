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Десятки голосов, живая музыка и вальс Победы. Патриотический флешмоб охватил ж/д вокзал Минска
30 апреля в центре Минска царила атмосфера единства и памяти. Главный вокзал города зазвучал: десятки голосов, живая музыка и вальс Победы под песни военных лет.
Такой масштабный флешмоб объединил работников, ветеранов Белорусской железной дороги и молодых людей. Патриотическая акция заставила улыбнуться каждого пассажира. И такое торжество уже традиция.
Максим Федоринчик, воспитанник Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:
"Наша подготовка проходила примерно где-то неделю-две. Заключалась наша подготовка в том, чтобы поставить красивое движение, выступить, перебороть страх, чтобы выступить на публике. Участвовать было очень интересно, волнительно. Очень здорово, что организовывают такие мероприятия".
"Этот год и 80-летие Победы не стало исключением. Совместно с Минским городским управлением МЧС мы решили таким образом в канун 9 Мая открыть праздничное мероприятие, - поделилась Илона Половинкина, пресс-секретарь Белорусской железной дороги. - Вокзал - это главные ворота страны, как говорится. И здесь большое количество наших жителей встречаются, отправляются в различные точки нашей страны и не только. И поэтому отклики самые положительные, охват достаточно широкий. Поэтому я думаю, что эту добрую традицию мы будем продолжать и дальше".
Праздничные сюрпризы продолжаются. Впереди целая палитра патриотических мероприятий ко Дню Победы - от мастер-классов до концертов и флешмобов.