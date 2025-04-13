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Десятки лет республиканский субботник объединяет миллионы белорусов
Маленький вклад становится частью большого будущего всей страны, это как раз про конец апреля. Уже десятки лет ради общей цели объединяются миллионы белорусов. И пусть кто-то говорит, что республиканский субботник - это пережиток прошлого, мы взяли из этого прошлого лучшее.
Чистота и ухоженность - сегодня визитная карточка Беларуси. Это отмечают иностранцы. А благодаря народной слаженной работе страна становится еще краше, появляются знаковые объекты, которые известны во всем мире. Так ради чего сотни тысяч энтузиастов готовы трудиться в свой выходной и куда идут деньги с субботников?
Посадить деревце, которое в будущем станет частью природного богатства страны, выложить кирпич, что подарит "изношенному" зданию новую жизнь, собрать средства на объект, который станет символом - такой маленький вклад в большое будущее Беларуси уже много лет вносят миллионы наших людей.
Чиновники вместо костюмов переодеваются в рабочую форму. Журналисты меняют микрофоны и камеры на грабли и лопаты. Не остается в стороне и "собачий десант" под руководством Президента.
Субботней традиции уже больше века. В Беларусь она пришла из советского прошлого и вписалась в современную историю. В 1997-м прошел первый республиканский.
Первые лица страны и города в спецовках мешали бетон, разравнивали полы и таскали кирпичи на строительстве станции метро "Партизанская".
И с тех пор каждый год глава государства в апреле со всей страной на субботнике.
Тысячи энтузиастов занимаются благоустройством, озеленяют территории, трудятся на стройках, приводят в порядок мемориальные комплексы и места воинской славы. Возможность стать частью большого дела у белорусов была всегда.
В конце 90-х и начале 2000-х средства, собранные на субботниках, перечисляли на строительство и реконструкцию медучреждений. Были переоснащены больницы и поликлиники на территориях, пострадавших от Чернобыльской АЭС.
В 2003-м белорусы поддержали возведение Национальной библиотеки. 22-этажное здание сегодня - символ современной Беларуси и украшение столицы.
После 2006-го большое внимание маленьким белорусам. Удалось оснастить РНПЦ "Мать и дитя", построить дома для семей, кто воспитывает детей-сирот.
Годом позже отремонтировали оздоровительный лагерь "Зубренок".
А субботник в 2008-м стал одним из самых массовых - вышли трудиться около 5 млн белорусов. Год здоровья. Цель - заработать всей страной на реанимобили и медтехнику для детей.
А еще на строительство "Минск-Арены", реставрацию Национального художественного музея Беларуси, укрепление материально-технической базы медучреждений и благоустройство агрогородков.
Сумма, которую собирают за время субботника, с каждым годом растет. Если 5 лет назад было примерно 10 млн рублей, то в 2025 году - около 16 с половиной. И, несомненно, каждый год особое внимание истории. Средства на реконструкцию Хатыни и Брестской крепости, братское захоронение на месте сожженной деревни Ола и мемориальный комплекс в Красном Береге, а также на строительство нового здания Музея истории Великой Отечественной войны. Республиканский субботник и спустя годы показывает наше особое отношение к сохранению исторической памяти.
От малышей до взрослых свой вклад вносят белорусы и до субботника: наводят порядок на зеленых территориях и сажают новые деревья. С начала этой весны примерно на 14 тыс. гектаров появились новые "маленькие жители". Внимание и памятной дате.
И как память объединяет поколения, так массовый субботний флешмоб сплачивает белорусов по всей стране. Не выбирая по чинам и заслугам, плечом к плечу и студент, и депутат, и Президент. Делают для родной земли.