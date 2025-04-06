Детали погружения в правду - зачем создавался концерт-реквием "Каждый третий"

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Концерт-реквием "Каждый третий" был создан еще в 2024 году в честь 80-летия освобождения Беларуси. Какая цель у этого проекта и как он расширялся, рассказала генеральный продюсер концерта-реквиема "Каждый третий" Анна Лукашенко в "Актуальном интервью".

Нам хотелось в этом проекте рассказать все, что происходило на территории нашей страны. Каким-то образом уместить это в красивую, понятную для зрителя форму. Кажется, что это удалось сделать. Анна Лукашенко

Этот проект, по словам генпродюсера, не планировали масштабировать. Его делали для показа в Музее Победы на Поклонной горе. "Но мы получили очень большой резонанс. Последовал первый запрос от Администрации Президента Республики Беларусь о том, что мы должны показать этот проект в Минске", - обозначила она.

После этого концерт-реквием состоялся 22 июня во Дворце Республики. Также была создана телеверсия Белтелерадиокомпанией. Через время из-за обращений людей Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение - показать этот проект в регионах.

"Поскольку осень была сопряжена с большой республиканской акцией "Марафон единства", мы не стали смешивать два проекта и перенесли показ концерта на весну, - отметила Анна Лукашенко. - Весной после консультаций с Министерством культуры Республики Беларусь, Администрацией Президента, облисполкомами было принято решение, что показы будут проходить в Минске для сохранения масштабности и декораций".

Анна Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cce779f3-915d-4c85-8d42-fbee2c6abe2c/conversions/d62da4c1-94f0-4ebb-a17b-a7e9178d43d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cce779f3-915d-4c85-8d42-fbee2c6abe2c/conversions/d62da4c1-94f0-4ebb-a17b-a7e9178d43d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cce779f3-915d-4c85-8d42-fbee2c6abe2c/conversions/d62da4c1-94f0-4ebb-a17b-a7e9178d43d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cce779f3-915d-4c85-8d42-fbee2c6abe2c/conversions/d62da4c1-94f0-4ebb-a17b-a7e9178d43d8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Помимо концерта, будут организованы и выставочные активности. "Таких выставок в стране еще не было, - подчеркнула генпродюсер. - Думаю, уже со входа во Дворец Республики все пространство будет говорить о том, что произошло. Атмосфера реквиема, памяти, погружения в правду тех лет, правду, которую мы должны знать и должны рассказывать своим детям, внукам... Мы не должны ее потерять. Уверена, мы сможем достучаться до каждого".

Как уточнила она, сценарий проекта остался тем же. Меняются только цифры из-за вскрытия новых фактов и обнаружения новых захоронений. Информацию перед мероприятием обязательно сверяют с данными Генпрокуратуры.

Состав артистов тоже не меняли, артисты-дублеры отсутствуют. Потому что "каждый на своем месте, что заменить некем".