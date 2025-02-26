"Дети Содружества" - X Международный форум пройдет в Беларуси с 7 по 16 июля

X Международный культурно-образовательный форум государств - участников СНГ "Дети Содружества" пройдет в Беларуси с 7 по 16 июля. Об этом сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению в 2025 году этого форума, сообщает БЕЛТА .

"Это мероприятие под эгидой Межпарламентской ассамблеи стран СНГ проходит с 2013 года. Это была инициатива Кыргызстана, и с 2013 года мероприятие проводилось в Кыргызстане. В 2021 году форум принимала Россия, а в 2023 году - Узбекистан. По нашей инициативе, по согласованию с Президентом нашей страны было принято решение, что форум в 2025 году примет Беларусь", - рассказала Наталья Кочанова.