Дейнего: Я очень серьезно завидовал, что у Беларуси есть такой Батька

Белорусский путь развития, путь, который выбираем мы сами по велению своего разума и души, вызывает слишком много эмоций за пределами нашей страны. Там к такой "вольности" не привыкли, несмотря на растиражированные выкрики о демократии.

Выбираем, не спросив и не согласовав. Как так? Там никак с этим не могут смириться. С этим нужно что-то делать. Например, устроить в Минске майдан. Или использовать Беларусь, чтобы ослабить Россию и Путина. К этому призывают беглые экстремисты за рубежом. Почему у них вряд ли что-то получится - мнение военного эксперта.

Владислав Дейнего, министр иностранных дел Луганской Народной Республики:

"То, что сейчас происходит в Австрии, в Канаде и так далее, показывает, что Запад теряет свой потенциал по вмешательству в выборы и в избирательные процессы. Я думаю, здесь серьезного финансирования со стороны Запада белорусской оппозиции не будет. Но зная в принципе белорусов еще по советскому периоду, я понимаю, что там могут и без финансирования достаточно активно и агрессивно выступить те, кто придерживается оппозиционных идей в Беларуси. Это действительно необходимо быть готовым купировать".

Ни один из тех, кто считает себя оппозицией и с кем Владислав Дейнего разговаривал, не смог сказать ничего предметного, отметил он. "Скажите конкретно мне, что он сделал не так? Что он сделал в разрез с вашим пониманием действий, которые должны идти на благо страны? - спрашивал он - И ни один из них не смог сказать ничего конкретного. Только чисто эмоциональное высказывание, вот он уже столько лет и т.д. Но если он делает все правильно в вашем понимании, почему вы говорите о том, что он вас не устраивает?"

Владислав Дейнего:

"Я очень серьезно завидовал Беларуси весь украинский период, что у Беларуси есть такой Батька, который реально для своей страны именно отец родной, а не президенты, которые дерутся между собой. То, что у нас происходило в Украине, извините, стыдно за это. Переходы власти между Ющенко, Януковичем. Абсолютно недобросовестная, грязная конкуренция и т.д. По-белому завидовал Беларуси, что у Беларуси такой есть хозяин".

"Такого бы диктатора нам, и Украина была бы абсолютно другой, - заявил министр иностранных дел ЛНР. - Думаю, она была бы и участником Союзного государства, и полноценным участником СНГ, где Украина была, собственно, наблюдателем, но полноценным участником так и не смогла стать".