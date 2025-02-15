Диагностика заболеваний и их профилактика - что еще обсудили в Ганцевичах на встрече участницы БСЖ

В Ганцевичах по инициативе представительниц районной организации Белорусского союза женщин прошла встреча участниц этого движения.

На ней говорили о ранней диагностике заболеваний, о возможностях современной медицины, а также о профилактике. Все участницы могли задать прямые вопросы медикам. Акцент был сделан и на выявлении онкологических заболеваний, ведь ранние стадии этого недуга успешно лечатся, сохраняя женщине качество жизни. В проекте "Здоровье женщины - здоровье нации!" уже приняли участие порядка 50 трудовых коллективов Беларуси. И в самое ближайшее время планируются акции в Гродненской и Витебской областях.

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"Акция "Здоровье женщины - здоровье нации!" направлена на повышение уровня знаний в части собственного здоровья женщин, которым порой не хватает времени и сил, чтобы остановиться в бурном потоке дел и активностей и уделить время себе и своему здоровью. Более того, мы разговариваем не только о женском здоровье, но и о здоровье детей, мужчин", - рассказала зампредседателя Белорусского союза женщин Инна Солдатенко.

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Председатель Ганцевичской районной организации Белорусского союза женщин Надежда Здрок добавила, что все сферы района охвачены Белорусским союзом женщин. Женщины в организации активны, инициативны. Растят себе и достойную смену - сформировано очень хорошее молодежное крыло. "Мы очень рады, что к нам приезжают из Минска. Женщины были в ожидании, ведь о проекте только читали, видели в СМИ короткие репортажи, но то, что это будет и у нас, не ожидали", - поделилась она.

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