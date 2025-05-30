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Дик о выборах в Польше: Кто бы ни стал президентом, ситуация лучше не будет
1 июня в Польше пройдет второй тур президентских выборов, в котором встретятся кандидат от правящей "Гражданской коалиции" мэр Варшавы Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость".
Напомним, в первом туре Тшасковский получил 31,36 % голосов избирателей, а Навроцкий 29,54 % голосов.
Кто бы ни стал президентом, ситуация лучше не будет. Такое заявление в студии "Первого информационного" сделал белорусский аналитик Сергей Дик.
"Что бы мы хотели? Чтобы будущий президент Польши поддерживал добрососедские отношения с нашей страной. Мы соседи, от этого никуда не деться. Это дано Всевышним, так сказать, - отметил аналитик. - Поэтому наша задача - спокойно смотреть, как развивается там ситуация, и в зависимости от развития ситуации реагировать в том числе на милитаризацию Польши, если это будет дальше продолжаться".