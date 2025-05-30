Дик о выборах в Польше: Кто бы ни стал президентом, ситуация лучше не будет

Кто бы ни стал президентом, ситуация лучше не будет. Такое заявление в студии "Первого информационного" сделал белорусский аналитик Сергей Дик.

"Что бы мы хотели? Чтобы будущий президент Польши поддерживал добрососедские отношения с нашей страной. Мы соседи, от этого никуда не деться. Это дано Всевышним, так сказать, - отметил аналитик. - Поэтому наша задача - спокойно смотреть, как развивается там ситуация, и в зависимости от развития ситуации реагировать в том числе на милитаризацию Польши, если это будет дальше продолжаться".