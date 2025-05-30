В Гомельской области в оливках производства Испании нашли диоксид серы

Оливки с недопустимым консервантом выявили в продаже в Гомельской области, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную инспекцию Госстандарта.

Реестр опасной продукции пополнился оливками двух торговых марок производства Испании. Речь идет о зеленых консервированных пастеризованных оливках без косточек торговой марки Talavera и консервированных пастеризованных оливках, фаршированных тунцом, торговой марки Zafer.

Как пояснили специалисты, изготовитель применил диоксид серы (Е220) - недопустимую пищевую добавку для использования при производстве данного вида продукции. "Таким образом производитель продлил срок годности продукции незаконным способом", - уточнили в областной инспекции.