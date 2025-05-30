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В Гомельской области в оливках производства Испании нашли диоксид серы
Оливки с недопустимым консервантом выявили в продаже в Гомельской области, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную инспекцию Госстандарта.
Реестр опасной продукции пополнился оливками двух торговых марок производства Испании. Речь идет о зеленых консервированных пастеризованных оливках без косточек торговой марки Talavera и консервированных пастеризованных оливках, фаршированных тунцом, торговой марки Zafer.
Как пояснили специалисты, изготовитель применил диоксид серы (Е220) - недопустимую пищевую добавку для использования при производстве данного вида продукции. "Таким образом производитель продлил срок годности продукции незаконным способом", - уточнили в областной инспекции.
Ввоз и обращение на территории Беларуси названной пищевой продукции запрещены.