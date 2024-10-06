Директор Белгосархива кинофотофонодокументов: Архивы - это опора государства

В чем главная миссия архивистов Беларуси, рассказал директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Андрей Гончар в "Актуальном интервью".

Андрей Гончар:

"Архивы - это опора государства. И этому государством уделяется очень много внимание сегодня: нашей истории, тем событиям, которые происходили на нашей земле. И именно те документы, которые хранят архивы, показывают ту действительность, которая происходила".

Может ли техника заменить архивиста Многие процессы в разных сферах деятельности автоматизируются. А оцифровка материалов в архивах - это дело рук техники, или человека? 06.10.2024 16:15