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Директор Белгосархива кинофотофонодокументов: Архивы - это опора государства

Директор Белгосархива кинофотофонодокументов: Архивы - это опора государства

В чем главная миссия архивистов Беларуси, рассказал директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Андрей Гончар в "Актуальном интервью".

Андрей Гончар:

"Архивы - это опора государства. И этому государством уделяется очень много внимание сегодня: нашей истории, тем событиям, которые происходили на нашей земле. И именно те документы, которые хранят архивы, показывают ту действительность, которая происходила".

Может ли техника заменить архивиста

Может ли техника заменить архивиста

Многие процессы в разных сферах деятельности автоматизируются. А оцифровка материалов в архивах - это дело рук техники, или человека?

"Да, можно много говорить, делать какие-то вбросы. Но когда берешь реальный исторический документ, в котором видно, как происходили на самом деле те события, информацию никоем образом нельзя поменять, сфальсифицировать, - уверен говсть проекта. - В этом главная миссия нашего архива и в этом направлении мы продолжим нашу активную работу".

Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов