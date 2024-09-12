Может ли техника заменить архивиста

Многие процессы в разных сферах деятельности автоматизируются. А оцифровка материалов в архивах - это дело рук техники, или человека? На этот вопрос ответил директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Андрей Гончар в "Актуальном интервью".

Гость проекта отметил, что люди, которые работают в архиве, определяют и уровень важности задач, которые решаются, и степень сохранности документов в архиве.

Андрей Гончар:

"Какое бы ни было современное оборудование, оно не сможет заменить профессионального архивиста. Именно человек определяет ценность документа, описывает его, обеспечивает сохранность, проводит реставрационные операции".

Директор Белгосархива кинофотофонодокументов: Архивы - это опора государства В чем главная миссия архивистов Беларуси, рассказал директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Андрей Гончар в "Актуальном интервью" 06.10.2024 17:25

"У нас есть люди, которые ориентируются в тех сотнях тысяч документов. И после получения заказа они в следующий момент могут определить примерный стеллаж, где находится нужный материал. И это уникальные люди, которые работают десятилетиями в архиве, которые несомненно являются главной ценностью нашего учреждения", - подчеркнул Андрей Гончар.