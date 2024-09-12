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Может ли техника заменить архивиста
Многие процессы в разных сферах деятельности автоматизируются. А оцифровка материалов в архивах - это дело рук техники, или человека? На этот вопрос ответил директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Андрей Гончар в "Актуальном интервью".
Гость проекта отметил, что люди, которые работают в архиве, определяют и уровень важности задач, которые решаются, и степень сохранности документов в архиве.
Андрей Гончар:
"Какое бы ни было современное оборудование, оно не сможет заменить профессионального архивиста. Именно человек определяет ценность документа, описывает его, обеспечивает сохранность, проводит реставрационные операции".
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В чем главная миссия архивистов Беларуси, рассказал директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Андрей Гончар в "Актуальном интервью"
"У нас есть люди, которые ориентируются в тех сотнях тысяч документов. И после получения заказа они в следующий момент могут определить примерный стеллаж, где находится нужный материал. И это уникальные люди, которые работают десятилетиями в архиве, которые несомненно являются главной ценностью нашего учреждения", - подчеркнул Андрей Гончар.
Он также обратил внимание на большое количество ручных видов работы: "Каждый документ, который мы получаем, отсматривается вручную. Отдел технического контроля просматривает документ вживую на специализированном оборудовании, каждый кадр отсматривается людьми".
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