Директор Музея истории ВОВ рассказал о ценных экспонатах и исторической памяти

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Музей истории Великой Отечественной войны посетили жители 89 государств. Такими данными поделился директор Белорусского государственного музея истории ВОВ Владимир Воропаев.

В проекте "Актуальное интервью" Владимир Воропаев рассказал, какие экспонаты есть в музее и как сохранить историческую память и передать ее детям.

"У нас в музее представлена коллекция рукописных журналов в количестве 248 экземпляров, которым присвоена историко-культурная ценность категории 1. С их помощью можно изучить ежедневный быт партизан. Там они даже писали карикатуры на гитлеровцев, так они поддерживали моральный дух людей, чтобы они верили в победу", - отметил директор музея.

Владимир Воропаев рассказал, что партизаны громили врага самодельным оружием. В музее представлено 60 единиц различных изобретений, изготовленных из разных предметов.

Также важно, что экспозиция все время пополняется, каждый год она прирастает на 1,2 тыс. экспонатов. "Такие вещи зачастую появляются из семейных архивов. Людям сложно расставаться с этими вещами, но в то же время они понимают, что музей сохранит память о героях", - подчеркнул Владимир Воропаев.