Директор о выпускниках 41-й гимназии: Мы не прощаемся
Символ прощания со школой - старт во взрослую жизнь. 23 мая для тысяч выпускников по всей стране прозвучит тот самый последний звонок. В эти минуты во всех школах и гимназиях проходят торжественные линейки.
Особенная, праздничная и торжественная атмосфера сегодня царит во всей столице и в каждом школьном и гимназическом дворике Минска. Возле 41-й гимназии города Минска на торжестве линейки собрались прекрасные выпускники и будущие абитуриенты и студенты.
В гости к выпускникам приехал председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Евгеньевич Кухарев, чтобы поздравить детей с таким прекрасным днем и дать напутствие.
Марианна Скакун, директор гимназии № 41 г. Минска: "С одной стороны, мы чувствуем гордость, потому что выпускаем замечательных ребят. С другой - нам всегда немного грустно, ведь многие годы педагоги отдавали детям все свои душевные и интеллектуальные ресурсы. Наши ученики сами сумели достичь очень высоких результатов в олимпиадном движении и конкурсах научных работ. Став студентами, они продолжают помогать младшим ребятам - точно так же, как когда-то помогали им самим. Поэтому я не могу сказать, что нами владеет печаль. Нет, они остаются с нами очень надолго и затем приходят уже в качестве взрослых людей на дни открытых дверей для наших выпускников".
По-настоящему яркие, умные и талантливые - гимназисты 41-й гимназии постоянно занимают призовые места на международных олимпиадах, побеждают и привозят медали. Все это еще впереди: и экзамены, и выпускные вечера. А пока одиннадцатиклассники все вместе наслаждаются праздничной атмосферой последнего звонка.