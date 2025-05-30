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Директор РИКЗ рассказал, можно ли получить запасной бланк ответов на ЦТ и ЦЭ
Могут ли быть запасные бланки ответов на ЦТ и ЦЭ, рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк в "Актуальном интервью".
"У нас все очень строго. Мы требуем индивидуальный заказ по аудиториям, знаем, сколько в каждом пункте, в каждой аудитории было бланков ответов, какое количество тестов там было. И подсчет проводится, чтобы четко увидеть, все ли мы получили назад", - обозначил директор РИКЗ.
Он отметил, что в вернувшихся пакетах приходят и неиспользованные бланки с тестами, принадлежащие тем, кто не смог прийти по болезни или был удален из аудитории за нарушение. А запасные экземпляры не предусмотрены.
Также бланки имеют уникальную нумерацию. "Мы четко знаем, какие бланки, в каких аудиториях были, и просто заменить бланк невозможно. К слову, пакеты для бланков и тестов специальные. Их заменить тоже невозможно, купить нигде нельзя. И если произойдет вскрытие пакета, это будет сразу видно", - подчеркнул Юрий Миксюк.