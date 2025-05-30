Директор РИКЗ рассказал, можно ли получить запасной бланк ответов на ЦТ и ЦЭ

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Могут ли быть запасные бланки ответов на ЦТ и ЦЭ, рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк в "Актуальном интервью".

"У нас все очень строго. Мы требуем индивидуальный заказ по аудиториям, знаем, сколько в каждом пункте, в каждой аудитории было бланков ответов, какое количество тестов там было. И подсчет проводится, чтобы четко увидеть, все ли мы получили назад", - обозначил директор РИКЗ.

Он отметил, что в вернувшихся пакетах приходят и неиспользованные бланки с тестами, принадлежащие тем, кто не смог прийти по болезни или был удален из аудитории за нарушение. А запасные экземпляры не предусмотрены.