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Директора строительного предприятия задержан за взятку в размере 20 тыс. евро

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Оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями столичной милиции задержали 40-летнего жителя Витебска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Как стало известно, мужчина, являясь директором строительного предприятия, получил около 20 тыс. евро от руководителя частной фирмы. Взамен обещал выигрыш в тендере на поставку спортивных тренажеров для городского общественного комплекса.

Он сам назвал предпринимателю сумму, обозначив, что иначе в конкурсе не победить. Для конспирации задействовал нескольких посредников, но все равно был изобличен.

Следователями возбуждено уголовное дело. Продолжается работа по установлению иных эпизодов преступной деятельности мужчины.

взяткаМВД