"Диспозиция": Подготовленная высокомотивированная армия - первый рубеж обороны страны

Венесуэла, танкеры, Украина, Иран. Последние события дислоцируются прежде всего в плоскости безопасности. Белорусские военные это не просто учитывают, а уже переформатируют программы подготовки в соответствии с новыми угрозами. Это касается всех уровней армии и даже вчерашних новобранцев. Они сейчас - в полях.

А вот дома своих любимых отцов ждет детвора и тепло семейного очага. И это тоже о безопасности.

Вооруженные Силы делают все для того чтобы в дни празднования Рождества и Нового года белорусы больше думали о елках, чем об "Орешнике" или Венесуэле. И это не шутка. Пока что даже не тактическое ядерное оружие, не комплекс средней дальности "Орешник" выступали основным фактором сдерживания войны. Первый рубеж нашей обороны - подготовленная высокомотивированная армия. Солдаты и офицеры. Они сейчас преимущественно не за праздничными столами. Как раз для того, чтобы мы были за ними. И эти парни, эти вчерашние айтишники, инженеры, строители сегодня - наводчики, механики-водители, гранатометчики. Учатся оборонять мам, пап, сестричек, любимых таким образом, чтобы никому и в голову не пришло проверить республику на прочность. В поля вышли и мотострелки столичной бригады, осваивают в том числе БТР-82-А.

Военнослужащий механизированного батальона:

"Проходят занятия по изучению материальной части оружия, каждый военнослужащий должен знать, с чего он стреляет, чем он управляет. Без знания этих основ он не сможет в дальнейшем действовать".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/088f7689-4908-400e-a17d-6e2e15780877/conversions/fbe21cc9-5e43-4345-9500-f574b92c01d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/088f7689-4908-400e-a17d-6e2e15780877/conversions/fbe21cc9-5e43-4345-9500-f574b92c01d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/088f7689-4908-400e-a17d-6e2e15780877/conversions/fbe21cc9-5e43-4345-9500-f574b92c01d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/088f7689-4908-400e-a17d-6e2e15780877/conversions/fbe21cc9-5e43-4345-9500-f574b92c01d8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Из техники гвардейцы выжимают максимум. В этих новогодних санях - по 300 лошадиных сил. И кстати, каждая гораздо больше оленьей. А вот мишуры и конфетти тут нет. Все детали работают на точность, оперативность и маневренность. От них в первую очередь зависит как эффективность в современном бою, так и живучесть экипажа.

Павел Клюев, водитель БТР-82А:

"Порядок запуска БТР достаточно простой: включить массу и стартер. Есть электрофакельное устройство, которое помогает запуститься в холодное время. Не надо переживать за обзор: установлены дворники, омывайка, в ночное время прибор ночного видения. Ты можешь занять рубеж огня без проблем".

В армии успех на стрельбищах, танкодромах или директрисах - это всегда рукотворный результат, то есть производная от профессионализма. Но есть, конечно, в Вооруженных Силах место и чудесам, сродни рождественским, более того, ежедневным. Это когда дома шесть детских улыбок ждут. В семье Глинских именно столько ребятишек. И конечно, это тоже чудо, когда сыновья не так уж часто видят отца, но хотят быть как он - в погонах.

Ольга Глинская:

"Никита у нас учится в четвертом классе, занимается футболом. Когда обсуждали, кем кто хочет быть, старшая дочка говорит: "Давайте откроем династию медиков", а Никита сказал: "Нет, я буду, как папа, военный и только военный".

Александр Глинский:

"Хочется, конечно, чтобы они все выросли, выучились. Ну и как все родители хотят, чтобы дети были лучше их, родителей. Хотим чтобы они поступили, выучились, нашли достойную работу и в конце концов нашли себя в жизни".