"Диспозиция": Подготовленная высокомотивированная армия - первый рубеж обороны страны
Венесуэла, танкеры, Украина, Иран. Последние события дислоцируются прежде всего в плоскости безопасности. Белорусские военные это не просто учитывают, а уже переформатируют программы подготовки в соответствии с новыми угрозами. Это касается всех уровней армии и даже вчерашних новобранцев. Они сейчас - в полях.
А вот дома своих любимых отцов ждет детвора и тепло семейного очага. И это тоже о безопасности.
Вооруженные Силы делают все для того чтобы в дни празднования Рождества и Нового года белорусы больше думали о елках, чем об "Орешнике" или Венесуэле. И это не шутка. Пока что даже не тактическое ядерное оружие, не комплекс средней дальности "Орешник" выступали основным фактором сдерживания войны. Первый рубеж нашей обороны - подготовленная высокомотивированная армия. Солдаты и офицеры. Они сейчас преимущественно не за праздничными столами. Как раз для того, чтобы мы были за ними. И эти парни, эти вчерашние айтишники, инженеры, строители сегодня - наводчики, механики-водители, гранатометчики. Учатся оборонять мам, пап, сестричек, любимых таким образом, чтобы никому и в голову не пришло проверить республику на прочность. В поля вышли и мотострелки столичной бригады, осваивают в том числе БТР-82-А.
Военнослужащий механизированного батальона:
"Проходят занятия по изучению материальной части оружия, каждый военнослужащий должен знать, с чего он стреляет, чем он управляет. Без знания этих основ он не сможет в дальнейшем действовать".
Из техники гвардейцы выжимают максимум. В этих новогодних санях - по 300 лошадиных сил. И кстати, каждая гораздо больше оленьей. А вот мишуры и конфетти тут нет. Все детали работают на точность, оперативность и маневренность. От них в первую очередь зависит как эффективность в современном бою, так и живучесть экипажа.
Павел Клюев, водитель БТР-82А:
"Порядок запуска БТР достаточно простой: включить массу и стартер. Есть электрофакельное устройство, которое помогает запуститься в холодное время. Не надо переживать за обзор: установлены дворники, омывайка, в ночное время прибор ночного видения. Ты можешь занять рубеж огня без проблем".
В армии успех на стрельбищах, танкодромах или директрисах - это всегда рукотворный результат, то есть производная от профессионализма. Но есть, конечно, в Вооруженных Силах место и чудесам, сродни рождественским, более того, ежедневным. Это когда дома шесть детских улыбок ждут. В семье Глинских именно столько ребятишек. И конечно, это тоже чудо, когда сыновья не так уж часто видят отца, но хотят быть как он - в погонах.
Ольга Глинская:
"Никита у нас учится в четвертом классе, занимается футболом. Когда обсуждали, кем кто хочет быть, старшая дочка говорит: "Давайте откроем династию медиков", а Никита сказал: "Нет, я буду, как папа, военный и только военный".
Александр Глинский:
"Хочется, конечно, чтобы они все выросли, выучились. Ну и как все родители хотят, чтобы дети были лучше их, родителей. Хотим чтобы они поступили, выучились, нашли достойную работу и в конце концов нашли себя в жизни".
В 2026 году все мы не раз будем восхищаться достижениями и победами детей, переживать за родителей, строить и реализовывать планы, любоваться своей Синеокой. Так получилось, что все это в наши дни невозможно без крепкой защиты, без ощущения безопасности. Наши военные это прекрасно понимают. А понимание это множится в Беларуси обратной связью. Будучи сейчас на полигонах, аэродромах или усиливая границу, люди в погонах знают, что им благодарна вся страна, и что дети дома встретят счастливые и с разбега и, конечно, жарче, чем Деда Мороза.