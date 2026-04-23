"Трамп понял, что военной силой на Ближнем Востоке ничего не добиться, и в ближайшее время мы увидим много интересного. Россия заработает большие деньги на дополнительных продажах нефти. Беларусь заработает на калийных удобрениях. И может быть со временем Европа начнет покупать белорусские нефтепродукты, которые она отказалась покупать себе во вред. Для этого европейские руководители должны понять, что у них нет другого выхода: либо они начинают снова торговать с Россией и Беларусью, либо у них будут большие проблемы в сельском хозяйстве, энергетике и т. д. Но для этого нужно, чтобы прошло какое-то время, прежде чем они это поймут, потому что для той же Урсулы фон дер Ляйен и для других возобновление отношений с Россией и Беларусью - это, в общем, большая катастрофа, поэтому они упираются изо всех сил. Надеюсь, что через какое-то время они поймут, что упираться дальше бесполезно, и торговые и экономические отношения будут возобновляться".