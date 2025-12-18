Для освещения работы ВНС аккредитованы более 400 представителей отечественной и зарубежной прессы

3.68 BYN
Автор:Редакция news.by
Для освещения работы Всебелорусского народного собрания аккредитованы более 400 представителей отечественной и зарубежной прессы.
В их числе - десятки журналистов из ведущих средств массовой информации России, Китая, Турции, Германии.
Также Министерством иностранных дел Беларуси аккредитовано полсотни представителей пресс-служб государственных органов и организаций.