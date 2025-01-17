Для студентов БНТУ открыли новое общежитие на 1030 мест

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Торжественное открытие нового студенческого общежития БНТУ на 1030 мест состоялось 17 января.
Общая площадь здания составляет почти 25 тыс. квадратов. Оно рассчитано на 221 блок. Вице-премьер Игорь Петришенко ознакомился с инфраструктурой и лично пообщался со студентами.
В общежитии есть конференц-зал, буфет, прачечная, медицинские помещения, тренажерные и гимнастические залы. Проживать в общежитии будет 50 % студентов БНТУ и 50 % БГТУ.
В Беларуси на постоянной основе совершенствуются условия проживания для студентов.