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Для студентов БНТУ открыли новое общежитие на 1030 мест

Торжественное открытие нового студенческого общежития БНТУ на 1030 мест состоялось 17 января.

Общая площадь здания составляет почти 25 тыс. квадратов. Оно рассчитано на 221 блок. Вице-премьер Игорь Петришенко ознакомился с инфраструктурой и лично пообщался со студентами.

В общежитии есть конференц-зал, буфет, прачечная, медицинские помещения, тренажерные и гимнастические залы. Проживать в общежитии будет 50 % студентов БНТУ и 50 % БГТУ.

В Беларуси на постоянной основе совершенствуются условия проживания для студентов.

общежитиеБНТУстуденты