Дмитрий Крутой участвует в заседании штаба в Витебском облисполкоме по поводу пожара в ТЦ

В Витебском облисполкоме проходит заседание штаба под руководством главы Администрации Президента Дмитрия Крутого по поводу пожара, произошедшего 14 декабря в торговом центре в областном городе.

Это резонансный случай для Беларуси. О ходе его расследования оперативно докладывают Президенту Александру Лукашенко. Все виновные должны быть установлены и по линии владельцев, и по линии всех ответственных ведомств.

Дмитрий Крутой выразил благодарность сотрудникам МЧС, которые оперативно прибыли на место ЧП. Благодаря их героизму удалось избежать жертв. По словам специалистов, во время пожара люди повели себя правильно, паники не было. Также Дмитрий Крутой отметил и работу медиков, которые оказывали помощь пострадавшим.

Матвей и Виолетта Титовы вместе с другом Андреем Козловым возвращались с репетиции, когда узнали о пожаре в торговом центре. Молодые люди являются воспитанниками военно-патриотического клуба "Витязь". Они, не теряя ни секунды, побежали к месту происшествия и предложили свою помощь сотрудникам МЧС. Матвей и Андрей поддерживали лестницу для спасателей, помогали разматывать пожарные рукава. Виолетта взяла на себя заботу о пострадавших, отводя их к автомобилям скорой помощи. Трое друзей помогали военным не допускать к ТЦ любопытных прохожих, пока пожарные боролись с огнем. История этих ребят - пример силы духа, готовности прийти на помощь и настоящего патриотизма.