Дмитрий Лукашенко со своей семьей приехал с подарками к воспитанникам Ошмянского дома-интерната

Настоящая сказка для юных ребят. Председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко со своей семьей в рамках республиканской акции "Наши дети" посетил Ошмянский социально-педагогический центр.





Для мальчишек и девчонок - сладкие подарки. Конечно, спортивный инвентарь для здорового образа жизни. И новогоднее представление с участием Снегурочки, Богатыря и доброй Бабы-яги!