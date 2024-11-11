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Дмитрий Лукашенко со своей семьей приехал с подарками к воспитанникам Ошмянского дома-интерната

Настоящая сказка для юных ребят. Председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко со своей семьей в рамках республиканской акции "Наши дети" посетил Ошмянский социально-педагогический центр.

Для мальчишек и девчонок - сладкие подарки. Конечно, спортивный инвентарь для здорового образа жизни. И новогоднее представление с участием Снегурочки, Богатыря и доброй Бабы-яги!

В Ошмянском доме-интернате воспитываются ребята от 3 до 13 лет. Республиканская акция "Наши дети" продолжит творить добро и окутывать теплом ребят еще до 15 января.

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