Дмитрий Шляхтин рассказал, как продвигается строительство Национального исторического музея

Здание нового Национального исторического музея Беларуси - один из амбициозных проектов в стране. Но насколько музей будет уникален и огромен, рассказал в "Актуальном интервью" первый заместитель министра культуры Беларуси Дмитрий Шляхтин.

В целом ничего подобного, как Национальный исторический музей, за 30-летие независимости Беларуси еще реализовано не было. Ни один музей не может сравниться по площади с тем, который находится на стадии строительства, ведь только экспозиционные площадки в нем займут более 12 тыс. м2.

"Совместно с историками уже разработана концепция постоянной экспозиции, тематическая структура, где расписаны все основные блоки, разделы и подразделы, темы и подтемы. На завершающих этапах находится работа по созданию тематико-экспозиционных планов, где конкретно по предметам будет составлено, в какой теме и что будет", - поделился информацией Дмитрий Шляхтин.

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Сейчас до сих пор ведутся обсуждения и вносятся корректировки, изменения с учетом точки зрения историков и музейщиков, как те или иные темы могут быть отражены. И эта работа, уверен замминистра культуры, не имеет аналогов ни в период независимой Беларуси, ни во время существования БССР. "Таких музейных объектов у нас просто не было. Исходя из разговоров с зарубежными музейщиками, в том числе и из Западной Европы, мне стало понятно, что они всегда были в восхищении. У них, например, вопрос решается очень быстро - там люди нанимают какую-то контору, платят ей безумные деньги и только потом что-то делается. В Беларуси мы самостоятельно создаем национальные проекты, строим, формируем музейную экспозицию, ведем обслуживание", - сказал эксперт.