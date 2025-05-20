3.72 BYN
3.01 BYN
3.40 BYN
Дмитрий Шляхтин рассказал, как продвигается строительство Национального исторического музея
Здание нового Национального исторического музея Беларуси - один из амбициозных проектов в стране. Но насколько музей будет уникален и огромен, рассказал в "Актуальном интервью" первый заместитель министра культуры Беларуси Дмитрий Шляхтин.
В целом ничего подобного, как Национальный исторический музей, за 30-летие независимости Беларуси еще реализовано не было. Ни один музей не может сравниться по площади с тем, который находится на стадии строительства, ведь только экспозиционные площадки в нем займут более 12 тыс. м2.
"Совместно с историками уже разработана концепция постоянной экспозиции, тематическая структура, где расписаны все основные блоки, разделы и подразделы, темы и подтемы. На завершающих этапах находится работа по созданию тематико-экспозиционных планов, где конкретно по предметам будет составлено, в какой теме и что будет", - поделился информацией Дмитрий Шляхтин.
Сейчас до сих пор ведутся обсуждения и вносятся корректировки, изменения с учетом точки зрения историков и музейщиков, как те или иные темы могут быть отражены. И эта работа, уверен замминистра культуры, не имеет аналогов ни в период независимой Беларуси, ни во время существования БССР. "Таких музейных объектов у нас просто не было. Исходя из разговоров с зарубежными музейщиками, в том числе и из Западной Европы, мне стало понятно, что они всегда были в восхищении. У них, например, вопрос решается очень быстро - там люди нанимают какую-то контору, платят ей безумные деньги и только потом что-то делается. В Беларуси мы самостоятельно создаем национальные проекты, строим, формируем музейную экспозицию, ведем обслуживание", - сказал эксперт.
Подытоживая, Дмитрий Шляхтин уточнил, что зарубежные коллеги понимают под белорусским уникальным опытом именно самостоятельность и возможность делать все самим.