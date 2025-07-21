3.74 BYN
2.94 BYN
3.42 BYN
До 155 % от оклада. В Беларуси ветеринарным работникам подняли надбавку к зарплате
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси скорректировало размеры надбавок, устанавливаемых работникам бюджетных организаций аграрного сектора. Это предусмотрено постановлением министерства от 10 июля 2025 года №59, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в Минсельхозпроде.
Изменения внесены в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси от 19 июня 2019 года №36.
Как отметили в министерстве, увеличен размер надбавки за специфику ветеринарной деятельности со 110 % до 155 % оклада.
Данная надбавка имеет адресную направленность и устанавливается для ветеринарных работников бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности.
Кроме того, увеличены размеры средств, предусматриваемые в соответствующих бюджетах на установление надбавок за сложность и напряженность руководителям, специалистам и другим служащим, а также за характер труда рабочим в бюджетных организациях.
К примеру, если раньше на установление надбавки за сложность и напряженность руководителям, специалистам и другим служащим, а также за характер труда рабочим бюджетных организаций государственной ветеринарной службы, содержащихся за счет средств местных бюджетов, направлялись средства в размере 90 % от суммы их окладов, то сейчас - 120 %.
Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2025 года.
Фото: Freepik