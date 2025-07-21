До 155 % от оклада. В Беларуси ветеринарным работникам подняли надбавку к зарплате

Как отметили в министерстве, увеличен размер надбавки за специфику ветеринарной деятельности со 110 % до 155 % оклада. Данная надбавка имеет адресную направленность и устанавливается для ветеринарных работников бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности.

Кроме того, увеличены размеры средств, предусматриваемые в соответствующих бюджетах на установление надбавок за сложность и напряженность руководителям, специалистам и другим служащим, а также за характер труда рабочим в бюджетных организациях.



К примеру, если раньше на установление надбавки за сложность и напряженность руководителям, специалистам и другим служащим, а также за характер труда рабочим бюджетных организаций государственной ветеринарной службы, содержащихся за счет средств местных бюджетов, направлялись средства в размере 90 % от суммы их окладов, то сейчас - 120 %.